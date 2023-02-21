Максим Забелин уверен: госфонд помощи участникам СВО необходим

- Сегодня Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил создать специальный государственный фонд, который призван адресно помочь ветеранам и семьям погибших участников СВО. А за каждой семьей предусмотреть закрепление персонального работника, - написал в своем тг-канале Максим Забелин.

Ранее указом главы Башкирии в республике запустили меры поддержки участников СВО и членов семей, отметил Максим Забелин. Также в регионе постоянно совершенствуются вопросы медицинской помощи, реабилитации и социальных мер.

- Мы не оставляем без внимания семьи, потерявшие близких. Постоянно помогают организации, предприятия, сообщества республики и отдельные предприниматели. Добавлю, что решение о создании специального государственного фонда позволит региональным и муниципальным властям улучшить меры поддержки. Вместе с обществом мы сможем сделать для участников и ветеранов СВО и членов их семей гораздо больше, - прокомментировал Максим Забелин.

Фото Александр ДАНИЛОВ.