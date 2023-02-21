Президент России объявил минуту молчания в память о погибших в ходе СВО и поручил создать госфонд адресной помощи

Владимир Путин поручил создать Государственный фонд для адресной персональной помощи ветеранам и семьям погибших во время спецоперации, его структуры должны быть развернуты во всех регионах страны уже в этом году.

- Сегодня все регионы делают это искренне, как настоящие братья и сестры. Мы сделаем все, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность была обеспечена, - сказал Владимир Путин.

По словам президента, семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почетом, на их просьбы надо откликаться сразу, без волокиты. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный координатор.

- Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких и любимых. Отдельная часть работы фонда – реабилитация, в том числе постинвалидная на дому. Подчеркну особо, создание спецфонда не снимает ответственности со всех структур и органов власти по текущей поддержке, - отметил Владимир Путин.

Президент России отдельно уделил внимание всем участникам СВО – от кадровых военных до добровольцев – он устанавливает регулярный отпуск для каждого бойца не менее 14 суток без учета дороги и не реже чем раз в полугодие.

Напомним, что начало Послания президент страны посвятил объяснению причин, приведших к воссоединению с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.