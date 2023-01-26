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Вчера, 11:30

Имам из Башкирии искал народного героя Фаниса Хусаинова в зоне спецоперации

Выполняя миссионерскую деятельность в зоне проведения спецоперации, Хамза-хазрат Хафизов пытался найти бойца из Татышлинского района Башкирии Фаниса Хусаинова. Об этом имам рассказал на встрече с представителями Союза общественных инициатив Зауралья в Баймаке.

Имам из Башкирии искал народного героя Фаниса Хусаинова в зоне спецоперации
Имам из Башкирии искал народного героя Фаниса Хусаинова в зоне спецоперации

На встречу с имамом Хамзой-хазратом, который находится сейчас в краткосрочном отпуске, приехали представители общественной организации Зауралья из Сибая, Хайбуллинского и Абзелиловского районов.

Духовный наставник башкирских батальонов в зоне СВО ответил на волнующие жителей этих районов вопросы. Среди них были и такие: как живут наши бойцы, какие условия для них созданы, какая помощь с родины им нужна. Хамза-хазрат признался, что его отпуск нельзя назвать полноценным отдыхом. Наверное, еще и потому, что он сам не может долго сидеть на одном месте без дела. На днях он снова отправится поддерживать дух воинов на передовой.

- Отпуск я посвятил встречам с семьями мобилизованных жителей республики, со школьниками и студентами, - рассказал он. – К сожалению, участвовал и в печальном событии – проводах Фаниса Хусаинова в Татышлинском районе. Когда я находился в зоне спецоперации, то пытался его найти, увидеть, поговорить с ним. В итоге встретился здесь…

Председатель Союза общественных инициатив Зауралья Радик Бакиров рассказал, что организация с первого дня частичной мобилизации помогает нашим бойцам и оставшимся их ждать семьям. Отправка гуманитарных грузов на передовую и помощь семьям добровольцев и мобилизованных – сегодня приоритетное направление деятельности общественной организации.  

- Вот и сегодня, проводя мероприятие в поддержку спецоперации, мы подготовили небольшую помощь, собрали предметы первой необходимости и продукты питания, - сказал Радик Бакиров. – Мы очень благодарны всем  предпринимателям, кто внес свою лепту в это дело. Вместе мы желаем нашим военнослужащим поскорее вернуться домой живыми и здоровыми и обязательно с победой!  

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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