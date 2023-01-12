Имам из Башкирии рассказал, почему он отправился в зону спецоперации

10 января имам Хамза-хазрат Хафизов на встрече с семьями бойцов из Баймакского района рассказал им об условиях быта в зоне спецоперации и развенчал фейки, объяснил, почему он решил поехать в эту горячую точку.

- Уже тогда (в августе прошлого года – ред.) появились трагические известия о первых потерях, - сказал Хамза-хазрат. – Ехать решил без раздумий. Обратился с этой просьбой к верховному муфтию России Талгату Таджуддину. Потому что сидеть дома, «лайкать» сообщения в интернете и писать слова соболезнования я не могу. Я как священнослужитель должен быть с нашими ребятами. Я уверен, что фейки в интернете распространяют симулянты. Они пытаются сыграть на чувствах родственников воинов, чтобы те обращались к властям. Посудите сами, разве может российская армия направить своих солдат в зону боевых действий без оружия и обмундирования?! Такого просто не может быть!

Фото из архива Хамзы-хазрата.