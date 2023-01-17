В Башкирии простились с народным героем СВО Фанисом Хусаиновым

- Фанис Хусаинов одним из первых записался в добровольцы спецоперации, - сказал Радий Хабиров на митинге. – Воевал очень дерзко, был ранен. Мы о его подвигах знаем и всегда будем помнить. К сожалению, как это бывает в тяжелых сражениях, он погиб. Уважаемая Фарида Магдановна, вы воспитали очень хорошего сына, настоящего патриота и воина. Я твердо обещаю, что мы сделаем все для того, чтобы мальчишки воспитывались на его примере. У него был очень непростой путь, но он настоящий герой.

Глава Башкирии вручил маме бойца орден генерала Шаймуратова, которым Фанис награжден посмертно, и попросил администрацию района увековечить память воина.

- Будучи раненым, Фанис ушел на передовую вместе с нашими мобилизованными и был для них примером, - сказал глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов. – Мы обязательно увековечим его имя.

Классный руководитель, учительница школы села Барда Пермского края Мархаба Акманаева рассказала, что Фанис Хусаинов был жизнерадостным мальчиком, всегда был готов прийти на помощь своим товарищам, увлекался спортом, занимался борьбой.

Напомним, Фанис прославился на всю страну выполненным спецзаданием по взятию «языка» 3 сентября прошлого года. На него напали семь бойцов на БТР. Но он двоих уничтожил, одного взял в плен и угнал БТР противника. 5 сентября он спас раненого осколками товарища и доставил в госпиталь. 7 числа вывез в госпиталь на захваченном БТР раненого генерал-майора. За смелость Фанис получил прозвище «Безбашенный». Он рекомендовал будущим бойцам всегда быть на позитиве, тогда и боевой дух не покинет. Младший сержант погиб 20 декабря 2022 года. У него осталась трехлетняя дочь. Трагическую весть сообщил на своей странице в соцсети 14 января глава района.

Фото Олега ЯРОВИКОВА.