Прыгнули через полмира

Интрига в части итоговых мест держалась для команд Восточной конференции не то что до последнего тура — до последнего матча. Только после окончания встречи в Казани «Ак Барса» и «Авангарда» стало ясно, что уфимцы вырвали-таки себе второе место в конференции.

Что само по себе заслуживает поздравлений. К ним, правда, теперь примешивается «географическая» тревога — ведь первым кубковым соперником стала для «Салавата Юлаева» команда аж из Владивостока. А слетать туда — само по себе серьезное дополнительное напряжение.

В плюсе у уфимцев то, что они начинают стадию 1/8 финала все-таки дома. Первый матч противостояния завершился в среду вечером уже после подписания номера в печать. Но можно надеяться, что юлаевцы в родных стенах в двух стартовых матчах своего не упустят. И тогда на выезд полетят в хорошем и боевом настроении.

Впрочем, главный тренер «СЮ» Виктор Козлов, как и положено наставнику, отдает должное сопернику: «Все команды в плей-офф заслужили свои места. «Адмирал» занимает второе место по наименьшему количеству пропущенных шайб в лиге, это неспроста. Они хорошо играют в обороне, средняя зона хорошо построена, вратарская бригада. Организованная команда». И добавил еще одну интересную подробность, касающуюся организации выездного быта: «Станем жить по нашему времени, нет смысла перестраиваться, потому что это будет очень сложно для ребят. Непростой график, когда играешь с дальневосточными командами».

А пока остается вспомнить, как удачно уфимцы вырвали своеобразные серебряные награды Восточной конференции. Последние три встречи они провели на выезде, да еще с ближайшими соседями по турнирной таблице. Которые и сами были не прочь взобраться на вторую ступеньку. Но у них не вышло. А вот у «Салавата Юлаева» — да!

Выездной спурт начался с победы в Екатеринбурге. В стартовых двадцатиминутках хозяева на фоне юлаевцев выглядели не такими быстрыми, за что и поплатились.

Дважды отлично сработала связка Хмелевский — Пустозеров. Зато третий период «Автомобилист» начал совсем по-другому, устроив настоящий штурм ворот уфимцев и быстро сократив отставание в счете. Да и дальше продолжал владеть инициативой и несколько раз был близок к успеху. За две с небольшим минуты до окончания основного времени хозяева поменяли голкипера на полевого хоккеиста. А в итоге снова результативный балл записал на свой счет Хмелевский, хладнокровно отправивший передачей в рейд на пустые ворота Башкирова.

«Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Шайбы: 0:1 — Пустозеров (Хмелевский, 09.42), 0:2 — Пустозеров (Хмелевский, 31.11), 1:2 — Мэйсек (41.07), 1:3 — Башкиров (Хмелевский, 58.50, п.в.).

В Новосибирске «Салават Юлаев», что называется, сразу взял быка за рога. Первая же атака юлаевцев обернулась входом в чужую зону Кулемина и точным броском в нижний угол. Затем последовали удачные розыгрыши численного большинства. Один раз, правда, формально оштрафованный уже две секунды находился на льду, но повлиять на ситуацию на площадке, конечно, не мог.

И здесь, как и в предыдущей встрече, хозяева все же сократили отставание до минимума. Поэтому заключительный отрезок встречи выдался тоже тяжелым для гостей.

Характерно, что к середине этого периода «Сибирь» нанесла 17 бросков в сторону ворот, а их соперник — только два. Затем у уфимцев было удаление, во время которого тренеры новосибирцев заменили голкипера на полевого хоккеиста. И этот штурм юлаевцы выдержали. Как и в последние три минуты встречи, когда хозяева снова играли без вратаря.

«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0). Шайбы: 0:1 — Кулемин (Кадейкин, Коледов, 00.16), 0:2 — Башкиров (Пустозеров, Р. Мерфи, 08.48), 0:3 — Хмелевский (Шмелев, Науменков, 26.13, бол.), 1:3 — Назаревич (38.51).

И, наконец, пришла победа в Магнитогорске. Здесь игра все три периода носила закрытый и вязкий характер. У каждой из команд за встречу набралось разве что по три-четыре реальных голевых момента, но использовать соперники смогли только по одному из них. У «СЮ» вновь забил Пустозеров, а ассистировал ему, конечно же, Хмелевский… Концовка основного времени прошла с явным преимуществом «Металлурга», зато в овертайме уфимцы фактически все пять минут играли словно в большинстве, заменив голкипера на полевого хоккеиста. Но юлаевцам не везло. И лишь в серии буллитов гостям удалось добиться успеха.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, буллиты — 0:1). Шайбы: 1:0 — Кошелев (25.39), 1:1 — Пустозеров (Хмелевский, Алалыкин, 45.18), 1:2 — Башкиров (65.00, победный буллит).

Остается только напомнить, что встречи в кубковых парах будут проходить до четырех побед одной из команд. График матчей «СЮ» и «Адмирала» следующий (при условии, что придется провести все семь поединков): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 марта. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой проводятся в Уфе.