«Салават Юлаев» начал плей-офф с поражения от «Адмирала»

В составе «Салавата Юлаева» после долгого, длиной в весь регулярный чемпионат, отсутствия появился наконец-то залечивший травму нападающий Хо-Сэнг. Но зато отсутствовал из-за повреждения ноги его коллега по амплуа, результативно игравший в последних встречах Пустозеров. Начали поединок команды нервно, и сложно было отдать преимущество кому-либо из соперников. Юлаевцы в первом периоде дважды сыграли в большинстве, но и в этой ситуации выглядели невзрачно. Да, постепенно они начали создавать полумоменты, однако здесь на высоте был голкипер «Адмирала» Серебряков.

Во втором периоде игра продолжалась в том же ключе. Гости терпеливо оборонялись и явно ждали ошибки со стороны уфимцев. Их надежды оправдались. Юлаевец Мухамадуллин не сумел накрыть Евгения Грачева, а отскок на клюшку Файзуллина завершился мгновенным броском в дальнюю «девятку». Незадолго до перерыва юлаевцы отыгрались. Все началось с Хо-Сэнга, который заработал на себе удаление. А затем последовал мощный бросок от синей линии Науменкова, отскок шайбы и классическое добивание Хмелевского на «пятачке».

В заключительном периоде владивостокская команда дважды играла в большинстве, но в основном встреча протекала в привычном русле: хозяева атаковали, а «Адмирал» терпеливо держали оборону. При этом скорости на льду выросли, как выросло постепенно и территориальное преимущество юлаевцев. К их атакам даже стали все чаще стали подключаться защитники. За 1,5 минуты до окончания основного времени уже «СЮ» получил шанс разыграть «лишнего», но и ему удача не улыбнулась.

Специфика овертаймов в плей-офф в том, что они идут в формате «5 на 5» и могут продолжаться сколь угодно долго. Всю дополнительное время прошло с полным преимуществом уфимцев. А кончилось все тем, что гости в одной из редких контратак ворвались в зону соперника, Шэн из-за чужих ворот отдал пас на «пятачок» и Корбит с ходу вогнал шайбу в сетку.

«Салават Юлаев» - «Адмирал» (Владивосток) – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Шайбы: 0:1 – Файзуллин (Грачев, Метальников, 25.05), 1:1 - Хмелевский (Кадейкин, Науменков, 37.50, бол.), 1:2 - Корбит (Шэн, Сидляров, 76.51).