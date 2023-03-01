Радий Хабиров настроил ХК «Салават Юлаев» на плей-офф

- В этом сезоне команда показала один из лучших результатов за последние несколько лет. «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 86 очками. Перспективы хорошие, - написал Радий Хабиров за несколько часов до первой домашней встречи с ХК «Адмирал».

- Последние сезоны выпали на очень непростое время. Но команда собралась, своей слаженной игрой "Салават Юлаев" подает пример для всей республики. Я рад, что настроение у всех отличное, рабочее. Желаю победы, будем болеть за них, - пообещал хоккеистам и фанатам шайбы Радий Хабиров.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.