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Радий Хабиров настроил ХК «Салават Юлаев» на плей-офф

Глава республики пообщался с хоккеистами «Салавата Юлаева» накануне первой игры в плей-офф в КХЛ. О старте борьбы главного башкирского за Кубок Гагарина Радий Хабиров сообщил на своей странице в соцсетях.

Радий Хабиров настроил ХК «Салават Юлаев» на плей-офф
Радий Хабиров настроил ХК «Салават Юлаев» на плей-офф

- В этом сезоне команда показала один из лучших результатов за последние несколько лет. «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 86 очками. Перспективы хорошие, - написал Радий Хабиров за несколько часов до первой домашней встречи с ХК «Адмирал».

- Последние сезоны выпали на очень непростое время. Но команда собралась, своей слаженной игрой "Салават Юлаев" подает пример для всей республики. Я рад, что настроение у всех отличное, рабочее. Желаю победы, будем болеть за них, - пообещал хоккеистам и фанатам шайбы Радий Хабиров.

 

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Радий Хабиров настроил ХК «Салават Юлаев» на плей-офф
Радий Хабиров настроил ХК «Салават Юлаев» на плей-офф
Радий Хабиров настроил ХК «Салават Юлаев» на плей-офф
Радий Хабиров настроил ХК «Салават Юлаев» на плей-офф
Радий Хабиров настроил ХК «Салават Юлаев» на плей-офф
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:хк салават юлаевхк адмиралплей-офф кхлглава республикирадий хабиров
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