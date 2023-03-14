Весна выходит из берегов

Каким бы ни был прогноз на весну, к ее встрече готовятся загодя, а точнее, сразу же после завершения паводка.

В прошлом году в республике вложили свыше 50 миллионов рублей в капремонт шести гидротехнических сооружений, расчистку восьми участков русел рек и укрепление двух участков берегов. Уже провели первые подрывы льда — на реке Уршак в Чишминском районе.

В ближайших планах распил 30 тысяч «квадратов» льда. Вообще, список превентивных мер весьма основательный.

На особом счету — населенные пункты, которые стоят «на реках» и уже не раз страдали от паводка.

Один со стихией не воин

Расположенное на берегу реки Инзер село Габдюково — одно из таких. Настоящее бедствие пережили его жители десять лет назад. Тогда вода залила территорию под 45 жилыми домами, у многих погиб домашний скот, пришло в негодность имущество. Уроки 2013 года были учтены. Но в апреле 2022-го на улицы села снова принесло вешней водой ледяные глыбы. В зоне паводка оказались 45 домов и 90 приусадебных участков. В безопасную зону пришлось эвакуировать 103 жителя, в том числе 18 детей.

Ни для кого не новость, что Инзер ежегодно угрожает Габдюково, но прошлая весна обнаружила и коварство притоков этой реки, которые вызвали подтопление.

— По республиканской системе гидромониторинга мы отслеживали развитие ситуации. Увидев резкий подъем воды в Инзере, предупредили жителей села, — рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. — На пожарно-спасательном вертолете есть мощная громкоговорящая система. Совершив облет реки Ай рядом с селом Месягутово, предупредили жителей о необходимости эвакуироваться из возможной зоны подтопления. Спасатели экстренно стали выводить людей в безопасное место. К сожалению, один сельчанин не прислушался к рекомендациям, остался дома сам и не позволил эвакуировать его домашний скот и птицу. В итоге часть живности погибла. Поэтому жители таких зон должны сами понимать, чем рискуют.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Белорецкого района Сергей Ляпин рассказал, что противопаводковая комиссия работает, есть план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья.

— На территории района пять гидротехнических сооружений — проводим подготовительные работы, запланированы совместные учения, — говорит Сергей Ляпин. — 21 населенный пункт подвержен угрозе затопления. Создан запас продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости для населения, подготовлены 18 пунктов временного размещения. Налажено взаимодействие всех служб. В населенных пунктах ведется учет больных и беременных для размещения их на время паводка в стационаре Белорецкой больницы. Определяются места для сельскохозяйственных животных. На реках Белая, Мата, Инзер, Нура начали работы по распиловке, чернению льда и расчистке подмостовых пространств, русел рек, уборке мусора на водопропускных коммуникациях. Подготовлены и согласованы схемы взрывных работ, которые выполним по мере необходимости.

В местных СМИ размещаются статьи и памятки для населения. Проведем подворовой обход граждан, проживающих в зонах возможного половодья. Выдадим под роспись памятки о порядке действий в случае подтопления.

Потоп в День космонавтики

Два года подряд свой крутой нрав показывал Ай — самый крупный, левый приток реки Уфы (горно-степная река на Южном Урале, проходящая по районам северо-востока республики. — Авт.). 12 апреля 2021 года она вышла из берегов и затопила часть села Месягутово — райцентра Дуванского района. Это стало неожиданностью и настоящим бедствием для жителей села. Прошлой весной, также 12 апреля, ситуация повторилась, но уже была не столь критичной. На помощь дуванцам вылетел пожароспасательный вертолет Госкомитета по ЧС, провел авиаразведку, а затем были вовремя проведены подрывы льда на реке.

Главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации Дуванского района Юлия Кичигина рассказала, какие меры принимаются теперь, чтобы предотвратить затопление жилых домов.

— Впервые в Месягутово катастрофическая ситуация произошла два года назад — в зоне подтопления оказались 65 жилых домов и 160 придомовых участков, — вспоминает Юлия Кичигина. — Роль сыграли два фактора. Примерно в пяти километрах от села Месягутово на реке образовался затор из ледяных глыб. И в это же время произвели сброс воды в Ай из Саткинского водохранилища. Экстренно, буквально за ночь, мы развернули пункт временного размещения на базе детско-юношеской спортивной школы. Все, правда, успели разместиться у родственников. Большинство домов, к сожалению, не были застрахованы. Всем районом тогда помогали пострадавшим от стихии. Люди получили компенсации, помог благотворительный фонд Дуванского района. Общая сумма компенсаций составила один миллион 636 тысяч рублей. Домашние животные не пострадали, всех вывели.

В прошлом году две придомовые территории оказались под водой. Но к домам вода не подошла.

Для борьбы со стихией в 2021 году разработали проектно-сметную документацию на расчистку русла реки и дноуглубительные работы. Администрация Дуванского района заключила договор с ООО «Регион-сервис»: 60% поддонного грунта возьмет организация в качестве оплаты услуг, 40% остается на балансе муниципалитета. В марте прошлого года начали углубление дна реки в районе Месягутово. Работы продлятся до 31 декабря нынешнего года.

— Уже начали оповещение населения, идет подворовой обход, — продолжает Юлия Кичигина. — В этом году готовим два пункта временного размещения людей. Уже определены места для домашнего скота.

Снега в этом году выпало достаточно. Уже провели распиловку и чернение льда. Заключен договор с воинской частью на взрывные работы на реке Ай. По предварительному графику, они пройдут с 29 марта по 1 апреля в Дуванском и соседнем Салаватском районе.

Когда тронется лёд?

По словам руководителя Башгидрометцентра Вилоры Горохольской, по предварительному прогнозу половодье пройдет с 7 по 18 апреля. Средние даты ледохода на реке Белой в Уфе — 10 — 12 апреля. Прогнозировать точнее ситуацию можно лишь за пять-семь дней. Каким будет паводок в этом году, зависит от ряда причин. Среди них количество выпавшего снега, глубина промерзания почвы, максимальные уровни воды и температура воздуха.

— В прошлом году весеннее половодье прошло с 4 по 14 апреля, — отметила Вилора Горохольская. — Аномальное тепло привело к скоротечному таянию снега и резкому подъему воды в реках. На данный момент весеннее увлажнение, глубина промерзания почвы и снегозапасы на 10 — 20 процентов ниже нормы. Поэтому и максимальные уровни подъема рек мы ожидаем ниже нормы. Хотя, например, в Зауралье снега выпало на 50 процентов больше средних многолетних значений. К тому же, малые реки — и горные, и степные — в плане прогноза коварные. Могут вскрыться, за три дня пройти максимальные уровни и подтопить населенный пункт. Температура воздуха на 2,4 градуса выше нормы. Таяние снега и льда идет постепенно. В связи с этими факторами и дан предварительный прогноз на прохождение половодья в республике.

Начальник Башгидромета подчеркнула, что в регионе свыше 200 паводкоопасных рек, в их числе Белая, Уфа, Дема, Уршак и другие. К началу марта запасы воды в снежном покрове на реке Дема на 33% выше нормы, в верховьях реки Белой — в норме, в целом по реке — на 10 — 20% меньше средних многолетних значений.

В Уфе в зоне подтопления находятся четыре района. О том, что уже сделано для защиты населения и имущества, рассказал начальник управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов.

— Мы уточнили объем сил и средств для ликвидации возможных ЧС. В городе будет задействовано 4963 человека, 1372 единицы техники, 67 плавсредств. Проведено чернение льда, распиловка льда в створе моста через реку Белая по направлению к аэропорту «Уфа». Чтобы не допустить подтопления талыми водами жилых домов, организован вывоз снега с территорий Кировского, Ленинского, Октябрьского и Орджоникидзевского районов. На 9 марта было вывезено 6 102 кубометра снега. Проводится профилактическая работа с населением — проведено больше 20 рейдов.

Прямая речь

Марат ЛАТЫПОВ, начальник ГУ МЧС России по РБ:

— Население сел и деревень, садовых товариществ на подтапливаемых территориях заранее должно подготовиться к паводку: достать продукты и вещи из погребов и подвалов, упаковать все необходимое и ценное, в первую очередь, документы и деньги. Домашних животных подготовить к эвакуации. Напомню, что по закону с прошлого года в случае угрозы ЧС граждане обязаны эвакуироваться в пункты временного размещения. Всего их будет создано

352 на 58 тысяч человек.

Надо помнить, что опасность представляют не только разлившиеся реки, но и талые воды. В 2021 году весна пришла быстрая и дружная, вода не успевала уйти в землю и подтопила много населенных пунктов.

Местные власти организуют расчистку низководных мостов. К примеру, упало дерево в реку — его нужно обязательно убрать.

Так же, как и кустарники, разросшиеся рядом с мостом.

Силы и средства для проведения противопаводковых мероприятий сформированы: более 15 тысяч человек, свыше трех тысяч единиц техники и плавсредств, в том числе от МЧС — более трех тысяч человек личного состава и 461 единица техники. Возможно применение шести беспилотных авиационных систем для мониторинга ситуации в республике.

Фарит ГУМЕРОВ, председатель госкомитета РБ по ЧС:

— Создана региональная система центрального оповещения для своевременной эвакуации населения, она оцифрована. Это позволяет адресно доводить информацию в конкретном населенном пункте.

По всей территории республики организованы мобильные группы с громкоговорителями. Главы сельских поселений в чатах информируют жителей об угрозе. Информация от МЧС приходит и в виде смс на мобильные телефоны. Дворовой обход — еще один действенный метод. Удобный механизм — система гидромониторинга «ГИС Паводок 2.0» на сайте госкомитета по ЧС, где за развитием ситуации каждый житель республики может наблюдать в режиме реального времени.

В последние годы паводок проходит по новым сценариям, предугадать его характер трудно. К примеру, мы даже не думали, что спокойная степная река Уршак в 2021 году покажет свой характер. Но она доставила больше хлопот, чем горные речки.

Виталий ТЮР, заместитель руководителя Камского бассейнового водного управления — начальник отдела водных ресурсов по РБ:

— Основная задача ведомства — регулирование режимов работы крупных водохранилищ для минимизации возможного ущерба от затоплений населенных пунктов и безопасного функционирования самих ГТС. В Башкирии 14 крупных водохранилищ. Сейчас все, в первую очередь Павловское, Нугушское и Юмагузинское находятся в режиме сработки, то есть идет понижение уровня воды. До какой отметки можно будет его опускать, решим после 25 марта, когда Башгидрометцентр даст официальный прогноз на паводок.

В разных частях республики половодье проходит по-разному. К примеру, в районах Зауралья, которые находятся в бассейне реки Урал, почва в этом году промерзла на глубину больше метра, толщина льда на водохранилищах — 1 метр 20 см. Вода может пойти сверху и создать угрозу.

Дело в том, что в 2010-м, 2012-м, 2021-м и 2022 годах в Уфе зафиксированы самые минимальные уровни воды реки Белой за 130 лет. К сожалению, маловодье может сохраниться и обернуться проблемами для предприятий и населения. Чтобы их не допустить, мы регулируем наполняемость водохранилищ. Другая задача — не допустить, чтобы резко поднявшиеся реки зашли в села и города, находящиеся ниже по течению.