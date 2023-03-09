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Вчера, 21:55

В Башкирии обсудили готовность к предстоящему половодью

Экстренные службы региона готовятся к весеннему паводку, до наступления которого остался месяц. Вопросы готовности сил и средств к пропуску паводковых вод и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций обсудили на заседании республиканской противопаводковой комиссии в правительстве региона.

В Башкирии обсудили готовность к предстоящему половодью
В Башкирии обсудили готовность к предстоящему половодью

Как всегда, спасательные службы ориентируются на самый худший сценарий прохождения половодья, при котором в зону подтопления попадает территория 42 муниципальных образований, свыше 20 тысяч жилых домов и до 80 тысяч человек. Практика показывает, что очень часто  источниками подтоплений становятся талые воды по причине засорения ливневой канализации, водопропускных труб и водоотводных каналов, отметил вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов, открывая заседание.

Председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров, проинформировал, что мониторинг водных объектов республики будет осуществляться с воздуха. Для этого у ведомства есть пожарно-спасательный вертолет Ка-32, который прекрасно зарекомендовал себя в прошлом году: облет рек позволил выявить затороопасные участки и принять меры по оперативной ликвидации заторов,  а также оценить фактическую обстановку в зоне подтоплений. Кроме того, госкомитет продолжает развивать геоинформационную систему «Паводок 2.0», которая доступна для всех желающих на официальном сайте Госкомитета РБ по ЧС в разделе «Геоинформационная система. Паводок 2.0». Количество автоматических гидропостов в этом году увеличено до 57: впервые их установят на Юмагузинском, Павловском и Нугушском водохранилищах.

На случай подтопления территорий муниципалитеты подготовили 352 пункта временного размещения вместимостью свыше 58 тыс. человек.

Ирек Сагитов поручил администрациям городов и районов обеспечить весь комплекс превентивных мероприятий, включая чернение льда, ледорезные работы, очистку мостовых пролетов и водопропускных сооружений, провести все необходимые мероприятия по восстановлению систем ливневых канализаций, отводу талых вод, вывозу снега из низин в населенных пунктах, сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии обсудили готовность к предстоящему половодью
В Башкирии обсудили готовность к предстоящему половодью
В Башкирии обсудили готовность к предстоящему половодью
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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