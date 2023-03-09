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Вчера, 12:46

В Башкирии половодье начнется через месяц

Начало половодья и ледохода на реках этой весной произойдет с 7 по 18 апреля. Об этом сообщила сегодня, 9 марта, на пресс-конференции руководитель Башгидрометцентра Вилора Горохольская.

В Башкирии половодье начнется через месяц
В Башкирии половодье начнется через месяц

Она уточнила, что прогнозировать точнее паводковую ситуацию можно лишь за пять-семь дней. Обычно к 25 марта становится понятнее ее развитие. Каким будет паводок в этом году, зависит от ряда причин. Среди них количество выпавшего снега или снегозапасы, глубина промерзания почвы, максимальные уровни воды и температура воздуха.

- В прошлом году весеннее половодье прошло с 4 по 14 апреля, - сказала Вилора Горохольская. – Аномальное тепло привело к скоротечному таянию снега и резкому подъему воды в реках. Но тогда запасы влаги были немного ниже, чем в этом году. На данный момент глубина промерзания почвы и снегозапасы на 10-20 процентов ниже нормы. Поэтому и максимальные уровни подъема рек мы ожидаем ниже нормы. Хотя, например, в Зауралье снега выпало больше на 50 процентов к средним многолетним значениям. К тому же, малые реки – и горные, и степные – в плане прогноза коварные. Могут вскрыться за три дня и подтопить населенный пункт. Температура воздуха на 2,4 градуса выше нормы. В связи с этими факторами предварительный прогноз на похождение половодья в республике – с 7 по 18 апреля. Начнется с верховий рек в первой декаде апреля.

Начальник Башгидромета отметила, что в регионе свыше 200 паводкоопасных рек, в их числе Белая, Уфа, Дема, Уршак и другие. К началу марта запасы воды в снежном покрове в реке Дема на 33% выше нормы, в верховьях реки Белой – в норме, в целом по этой реке - на 10-20% меньше средних многолетних значений.

Напомним, ранее начальник главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов рассказал, какие меры предприняты для минимизации последствий паводка в этом году.

Фото пресс-службы МЧС по Башкирии.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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