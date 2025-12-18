Руслан Шарафутдинов: Мы — информационный батальон Башкирии

Одним из победителей в номинации «Достоверность» и категории «Теле- и радиожурналистика» стал главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов. Он рассказал корреспонденту «РБ» о «хабировской» премии и особой миссии сегодняшней журналистики:

— Это очень круто, что сегодня появилась такая премия, как «Достоверность. Ответственность. Мужество», которую Радий Хабиров назвал самым важным журналистским конкурсом республики. И мы в своем медиасообществе так и будем ее называть — «хабировской». Стать ее лауреатом — и престижно, и почетно, и материально весомо. Медиотрасль сегодня ежедневно отвечает на очень серьезные вызовы и достойно несет большой груз задач и ответственности. На информационной войне как на войне — слова приравнены к патронам. То доверие и отношение к журналистам госСМИ, которое есть сейчас, сложно переоценить и нельзя не оправдать. Так что работаем не за страх, а за совесть. Можно ответственно сказать, что у Республики Башкортостан есть свой «информационный батальон».

Руслан Шарафутдинов отмечен высокой наградой как автор и ведущий проекта «Честно говоря», который выходит на телеканале БСТ. Это победа всего медиапроекта «Честно говоря» и той дружной творческой команды, которая его делает, где каждый взаимодополняет друг друга, рассказал лауреат премии.

— «Честно говоря» — это почти 300 выпусков за 7 лет жизни в эфире любимого телеканала БСТ на самые разные темы, о которых говорят и спорят; миллионы просмотров в соцсетях, и что самое главное, реальные истории и их герои, которым удалось помочь. И мы всегда стараемся называть вещи своими именами и соответствовать критериям достоверности и ответственности, — отметил он.

Автор проекта поблагодарил организаторов и коллег, поделившись впечатлениями от церемонии награждения:

— Это было очень круто, искренне и душевно. После выступлений коллег немного першило в глазах и комок подступал к горлу: постарались на славу, за что им большое спасибо. Честно говоря, в такие моменты много кому хочется сказать «спасибо». Особая благодарность всем, кто с нами не был на сцене, но этого справедливо заслуживает. Телевидение — командная работа, и один здесь в поле не воин, будь он хоть семи пядей во лбу. И в успехе любого проекта — большой вклад и заслуга всех, кто причастен к процессу: кто отвечает за кадр, звук, свет, режиссуру, декорации и много чего еще. Всем им — большой профессиональный респект.

Фото: Олег ЯРОВИКОВ, Арсен МУРТАЗИН