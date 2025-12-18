В Башкирии подведены итоги Года поддержки участников СВО и их семей

— Этот год стал временем большой серьезной работы, проверкой эффективности системы оказания мер поддержки участников СВО и их семей, выстроенной на федеральном и региональном уровнях. Государственный фонд «Защитники Отечества» — наш ключевой партнер в этой важной работе, — отметил Радий Хабиров, открывая торжественное мероприятие. — Подтверждение нашего тесного партнерства — новое просторное специально оборудованное помещение филиала фонда на Советской площади, которое мы сегодня открыли.

Глава республики рассказал о мерах поддержки участников СВО и членов их семей в республике. В этом году их перечень пополнился 11 новыми мерами. Основных направлений три — медицинская реабилитация, социализация и трудоустройство. Почти вдвое с прошлого года увеличен объем выделенных на эти цели средств — с 13,4 до 30,8 млрд. рублей в этом. Для обеспечения комплексной консультационной и практической помощи во всех районах и городах открываются Центры поддержки участников СВО и членов их семей. Ветераны активно привлекаются в управленческие команды на всех уровнях. Созданная в прошлом году в республике Ассоциация ветеранов специальной военной операции, объединив уже более тысячи человек, успешно решает вопросы комплексной поддержки.

— Завершается год поддержки. Но сама поддержка будет только усиливаться. Эту работу мы будем вести непрерывно и после Победы. Нам предстоит сделать эту систему максимально отлаженной и эффективной. Особое внимание уделим помощи бойцам с ранениями, и конечно, семьям погибших героев. От души благодарю всех, кто вкладывает в это важное дело всю душу — активистов, общественников, волонтеров, предпринимателей, каждого жителя республики. Всесторонняя поддержка героев и их близких — главная задача для власти и общества. Это наш безусловный приоритет и священный долг. Работаем дальше, — подытожил руководитель региона.

Глава республики вручил благодарности руководителям муниципалитетов, Ассоциации ветеранов специальной военной операции, филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», комитета семей воинов Отечества и регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. После завершения торжественной части участников мероприятия ждал праздничный концерт артистов республики.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ