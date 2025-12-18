-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
18 Декабря , 15:38

Филиал «Защитников Отечества» в Уфе получил новый офис

Новое помещение республиканского филиала госфонда «Защитники Отечества» расположено на улице Советской.

Филиал «Защитников Отечества» в Уфе получил новый офис
Филиал «Защитников Отечества» в Уфе получил новый офис

18 декабря новый объект посетил глава Башкирии Радий Хабиров, сообщает пресс-служба руководителя региона.

 Помещение открыли при личной поддержке статс-секретаря — заместителя министра обороны России, председателя госфонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.

В новом помещении есть комфортная зона ожидания, кабинеты психологов и психологической разгрузки, демонстрационная комнату с образцами технических средств реабилитации. Также здесь предусмотрели кабинет для забора анализов ДНК и кабинет для личного приема. Входная группа оборудована пандусами, рядом организованы парковочные места для инвалидов.

В конференц-зале филиала Радий Хабиров встретился с ветеранами СВО, вручил им медали Шаймуратова, а также ключи от пяти автомобилей с ручным управлением для военнослужащих с инвалидностью. Руководитель региона поблагодарил бойцов за мужество и самоотверженность.

В беседе с журналистами Глава Башкортостана подчеркнул, что поддержке филиала госфонда «Защитники Отечества» уделяют особое внимание.

— Удачное месторасположение нового помещения — рядом Советская площадь, где памятник Герою России Минигали Шаймуратову, — поделился впечатлениями Радий Хабиров в  общении с журналистами. — Отсюда ребята уезжали на специальную военную операцию. Это место для них особенное.  Важно, что все свои вопросы бойцы могут решать в одном месте. А в муниципалитетах мы открываем Центры поддержки участников и ветеранов СВО. Пока их десять, но работу в этом направлении будем продолжать.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор: Виктор УХОВ.
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru