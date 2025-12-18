Филиал «Защитников Отечества» в Уфе получил новый офис

18 декабря новый объект посетил глава Башкирии Радий Хабиров, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Помещение открыли при личной поддержке статс-секретаря — заместителя министра обороны России, председателя госфонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.

В новом помещении есть комфортная зона ожидания, кабинеты психологов и психологической разгрузки, демонстрационная комнату с образцами технических средств реабилитации. Также здесь предусмотрели кабинет для забора анализов ДНК и кабинет для личного приема. Входная группа оборудована пандусами, рядом организованы парковочные места для инвалидов.

В конференц-зале филиала Радий Хабиров встретился с ветеранами СВО, вручил им медали Шаймуратова, а также ключи от пяти автомобилей с ручным управлением для военнослужащих с инвалидностью. Руководитель региона поблагодарил бойцов за мужество и самоотверженность.

В беседе с журналистами Глава Башкортостана подчеркнул, что поддержке филиала госфонда «Защитники Отечества» уделяют особое внимание.

— Удачное месторасположение нового помещения — рядом Советская площадь, где памятник Герою России Минигали Шаймуратову, — поделился впечатлениями Радий Хабиров в общении с журналистами. — Отсюда ребята уезжали на специальную военную операцию. Это место для них особенное. Важно, что все свои вопросы бойцы могут решать в одном месте. А в муниципалитетах мы открываем Центры поддержки участников и ветеранов СВО. Пока их десять, но работу в этом направлении будем продолжать.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.