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Радий Хабиров поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Глава республики обновил свою рубрику #ЖЗЛ_Башкортостан в соцсетях в честь национального дня работника культуры. Радий Хабиров рассказал о ткачихе Фанисе Гольцовой из деревни Орловка.

Радий Хабиров поздравил работников культуры с профессиональным праздником
Радий Хабиров поздравил работников культуры с профессиональным праздником

По словам главы республики, Фаниса Фаритовна руководит клубом декоративно-прикладного искусства Орловского сельского дома культуры. Более 15 лет она занимается ткачеством и учит ему местных детишек. Муж Фанисы Фаритовны Алексей Николаевич помогает супруге – мастерит станки для ткачества и решает оргвопросы. Старшая дочь Эльвира тоже полюбила ткацкое дело, преподает его в Медногорске Оренбургской области. 

- Фаниса Фаритовна вносит большой вклад в сохранение историко-культурного наследия, популяризацию и развитие народного творчества. Проводит семинары, мастер-классы по возрождению ковроткачества. Её работы стали настоящим брендом Архангельского района. Ее награды можно перечислять долго, но уж точно высокая точка роста - два года назад ей присвоили звание «Заслуженный работник культуры Башкортостана», - рассказал Радий Хабиров.

 

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Радий Хабиров поздравил работников культуры с профессиональным праздником
Радий Хабиров поздравил работников культуры с профессиональным праздником
Радий Хабиров поздравил работников культуры с профессиональным праздником
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:день работника культуры россиимастерица из орловкигольцовыглава регионарадий хабиров
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