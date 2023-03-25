Радий Хабиров поздравил работников культуры с профессиональным праздником

По словам главы республики, Фаниса Фаритовна руководит клубом декоративно-прикладного искусства Орловского сельского дома культуры. Более 15 лет она занимается ткачеством и учит ему местных детишек. Муж Фанисы Фаритовны Алексей Николаевич помогает супруге – мастерит станки для ткачества и решает оргвопросы. Старшая дочь Эльвира тоже полюбила ткацкое дело, преподает его в Медногорске Оренбургской области.

- Фаниса Фаритовна вносит большой вклад в сохранение историко-культурного наследия, популяризацию и развитие народного творчества. Проводит семинары, мастер-классы по возрождению ковроткачества. Её работы стали настоящим брендом Архангельского района. Ее награды можно перечислять долго, но уж точно высокая точка роста - два года назад ей присвоили звание «Заслуженный работник культуры Башкортостана», - рассказал Радий Хабиров.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.