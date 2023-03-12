В Башкирии скончался знаменитый фермер Хасан Идиятуллин

Всю свою жизнь он посвятил сельскому хозяйству. С 1987 года работал в Иглинском районе, где возглавлял совхоз «Улу-Телякский», а с 1991 года развивал крестьянско-фермерское хозяйство. В 1990–1995 годах был депутатом 12-го созыва Верховного Совета Республики Башкортостан. Неоднократно избирался депутатом районного Совета.



«Хасан Сагитзянович – человек, для которого отстаивание интересов простого человека, борьба за справедливость были делом всей жизни. Он имел непререкаемый авторитет среди коллег депутатов. К его мнению всегда прислушивались. Сложные вопросы на заседаниях Совета с его участием всегда подвергались объективному и тщательному рассмотрению, а потом принимались взвешенные решения», говорят о нем его коллеги.



Хасан Идиятуллин был фанатом башкирской лошади. Восстановлению, разведению, селекции башкирской породы лошадей он посвятил большую часть своего крестьянско-фермерского труда. На всю страну он прогремел не только как известный одержимый конезаводчик – ежегодными сабантуями в Улу-Теляке, фестивалями парашютного спорта. И самым неожиданным «взносом в историю» – открытием в селе первой в стране Аллеи Российской славы, собранной из бюстов героев, – представителей братских народов в освободительных войнах. Прежде всего, в Великой Отечественной войне. Этому событию был посвящен очерк о знаменитом земляке в газете «Республика Башкортостан».



Прощание с Хасаном Идиятуллиным состоится завтра, 13 марта, в 12 часов в селе Улу-Теляк, на улице Новой, дом 1.

Коллектив газеты «Республика Башкортостан» приносит глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Хасана Сагитзяновича Идиятуллина.



Фото: Анас ВАЛИУЛЛИН.