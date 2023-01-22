Радий Хабиров рассказал о семейных валенках с вековой историей

Красивые и очень удобные валенки делают в Мелеузе уже сто лет. Основали династию дедушка и бабушка Натальи Васильевны в начале XX века. В пимокатном цехе – на производстве валяной обуви – работали родители Натальи Быковой Василий Фёдорович и Мария Порфирьевна, а позже и она сама с мужем.

- В девяностых открыли собственный бизнес. Сегодня в него вовлечены почти все члены семьи. Валяют по 5 тысяч пар валенок в год! Покупатели приезжают из других городов Башкортостана и России. Три года назад невестка Быковых Елена начала делать еще и тапочки из войлока. Участвовала в «Предпринимательском часе» в администрации Мелеузовского района, получила субсидию в размере 250 тысяч рублей на открытие бизнеса. Сегодня её мини-производство тоже успешно работает, - порадовался за замечательную династию Радий Хабиров.

По словам главы республики, старший сын Быковых Дмитрий сейчас выполняет воинские задачи на Донбассе. Радий Хабиров пожелал ему скорейшего славного возвращения домой, а всей семье – удачи в работе!

Фото соцсети Радия Хабирова.