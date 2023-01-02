Радий Хабиров предупредил жителей республики о снегопаде на дорогах

- Снег идет, не переставая. Прошу всех, кто может сегодня не выезжать, остаться дома. Из-за низовой метели, сильного снегопада и ограниченной видимости закрыли движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке Р-240 Уфа – Оренбург, ограничили движение по М-5 от села Ст. Богады Буздякского района до села Майский Иглинского района, - рассказал Радий Хабиров.

Напомним, что Р-240 на данный момент закрыта от Булгаково в Уфимском районе до Рощинского в Стерлитамакском.

Фото со странницы Радия Хабирова в соцсетях.