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Вчера, 12:25

Радий Хабиров предупредил жителей республики о снегопаде на дорогах

Глава республики опубликовал в соцсетях предостережение о плохой погоде на дорогах региона, посоветовав автолюбителям оставаться дома.

Радий Хабиров предупредил жителей республики о снегопаде на дорогах
Радий Хабиров предупредил жителей республики о снегопаде на дорогах

- Снег идет, не переставая. Прошу всех, кто может сегодня не выезжать, остаться дома. Из-за низовой метели, сильного снегопада и ограниченной видимости закрыли движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке Р-240 Уфа – Оренбург, ограничили движение по М-5 от села Ст. Богады Буздякского района до села  Майский Иглинского района, - рассказал Радий Хабиров.

Напомним, что Р-240 на данный момент закрыта от Булгаково в Уфимском районе до Рощинского в Стерлитамакском.

 

Фото со странницы Радия Хабирова в соцсетях.

Радий Хабиров предупредил жителей республики о снегопаде на дорогах
Радий Хабиров предупредил жителей республики о снегопаде на дорогах
Радий Хабиров предупредил жителей республики о снегопаде на дорогах
Радий Хабиров предупредил жителей республики о снегопаде на дорогах
Радий Хабиров предупредил жителей республики о снегопаде на дорогах
Радий Хабиров предупредил жителей республики о снегопаде на дорогах
Радий Хабиров предупредил жителей республики о снегопаде на дорогах
Радий Хабиров предупредил жителей республики о снегопаде на дорогах
Радий Хабиров предупредил жителей республики о снегопаде на дорогах
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:закрытие дорогр-240м-5метели и снегопадограничение движения до 16 часовнепогодарадий хабиров
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