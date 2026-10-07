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ЖКХ
7 Октября , 05:27

Жителям Уфы выставят счета за отопление за сентябрь

В платежках за сентябрь у жильцов отдельных домов будет строка «отопление», хотя тепло подключили в октябре, сообщили в ЕИРЦ РБ.

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Галина ТРЯСКИНА.Галина ТРЯСКИНА.
Фото:Галина ТРЯСКИНА.

Речь в первую очередь идет о многоквартирных домах, не оборудованных общедомовым прибором учета тепловой энергии. Платить за отопление за сентябрь также придется жителям домов, если такой прибор вышел из строя или истек срок его эксплуатации. В этих случаях, по правилам, плата вносится равными долями в период с сентября по апрель независимо от фактических сроков подачи и отключения тепла.

Если многоквартирный дом оборудован прибором учета теплоэнергии и он находится в исправном состоянии, плата за отопление начисляется исходя из его показаний. В начале ноября жильцы получат счет за за октябрь.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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