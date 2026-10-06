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ЖКХ
6 Октября , 09:27

В Уфе отопление подали в 88 процентах жилых домов

Подключать тепло в многоквартирных домах начали вчера, 5 октября.

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Галина ТРЯСКИНА.Галина ТРЯСКИНА.
Фото:Галина ТРЯСКИНА.

На данный момент отопление есть уже в 88,7 процента жилых домов. Ранее, 2 октября, тепло пришло на социальные объекты, сообщили в администрации столицы.

Если в вашей квартире батареи до сих пор холодные, нужно немного подождать: на прогрев систем дома требуется до трех суток. Убедитесь, что на батареях открыты краны. Отсутствие отопления также может быть связано с завоздушиванием: на верхних этажах нужно выпустить воздух из батарей.

По всем вопросам можно обратиться в Ситуационный центр по телефону +7-347-277-09-11 или на горячую линию ресурсоснабжающей организации: МУП «УИС»: +7-800-250-52-80, «БашРТС»: +7-347-222-22-00, +7-347-222-22-55.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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