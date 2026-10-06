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ЖКХ
6 Октября , 11:14

В Башкирии подделка протоколов собраний жильцов приобрела массовый характер

Вопрос был обсужден на заседании правительства, сообщает пресс-служба.

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

В республике 18,7 тыс. многоквартирных домов. Из них 12,7 тыс. домов находятся под управлением 422 управляющих организаций.

— В последнее время выросло количество обращений, связанных с фальсификацией протоколов общих собраний жильцов, проблема приобрела массовый характер. При этом поддельные протоколы могут стать основанием для неправомерной смены управляющей организации и принятия решений, противоречащих интересам жителей, — отметил председатель госкомитета по жилищному и строительному надзору Ильшат Саитов.

Ведомство тщательно проверяет заявления о внесении изменений в реестр лицензий, особенно в плане наличия кворума и признаков ничтожности решений собраний. Если жильцы сообщают о фальсификации подписей, организуются внеплановые проверки. Проводится опрос собственников, проверяется достоверность подписей, выявляются случаи голосования лиц, которые уже утратили право собственности либо скончались.

Всего с начала года поступило 638 обращений о фальсификации протоколов по 42 многоквартирным домам. При проверке из расчета кворума исключены недостоверные голоса, подано 12 исковых заявлений о признании протоколов недействительными. Материалы направлены в органы внутренних дел и в прокуратуру.

Списки поступивших заявлений о внесении домов в реестр лицензий публикуются в открытом доступе, что позволяет жильцам отслеживать подозрительные решения. Эффективный способ борьбы с подделкой подписей — проведение общих собраний собственников в электронном виде через ГИС ЖКХ.

И. о. премьер‑министра Александр Шельдяев поручил организовать обучающий семинар по проведению собраний собственников в ГИС ЖКХ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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