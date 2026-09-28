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ЖКХ
28 Сентября , 09:04

В связи со скорыми холодами в Башкирии начали подачу тепла

В конце недели синоптики обещают резкое похолодание в Башкирии — среднесуточная температура воздуха опустится до +8 градусов и продержится на этой отметке пять суток подряд. Об этом сегодня, 28 сентября, на оперативном совещании в правительстве сообщила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

В связи со скорыми холодами в Башкирии начали подачу теплаВ связи со скорыми холодами в Башкирии начали подачу тепла
В связи со скорыми холодами в Башкирии начали подачу тепла

Опираясь на этот прогноз, министерство жилищно-коммунального хозяйства республики предложило муниципалитетам начать подачу тепла уже с 1 октября.

Процесс пройдет поэтапно: первыми подключат к отоплению детские сады, школы и больницы, затем тепло придет в жилые многоэтажки, а после — на промышленные предприятия.

В некоторых районах отопительный сезон уже стартовал. Начали подавать тепло Белокатайский, Краснокамский, Мечетлинский, Татышлинский, Чекмагушевский, Салаватский и Караидельский районы: подключено к отоплению 59 социальных объектов.

Госжилстройнадзор уже проверил более семи тысяч многоквартирных домов. Нарушения есть — предписания выданы, сроки по их устранению назначены. Несмотря на это паспорта готовности к зиме есть у каждого муниципалитета республики без исключения.

Фото автора. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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