+7 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
ЖКХ
16 Сентября , 04:46

Радий Хабиров рассказал о преображении городов и сёл

Интервью руководитель региона дал для спецвыпуска программы «Преображение городов и сёл Башкортостана» на телеканале БСТ.

Сайт главы РБ.Сайт главы РБ.
Фото:Сайт главы РБ.

Отвечая на вопросы автора проекта, депутата Госсобрания — Курултая Шамиля Валеева, Радий Хабиров пояснил, что каждый житель хочет утром выйти в ухоженный подъезд, в хороший двор, прогуляться по парку, скверу. Задача власти — это желание выполнить.

В этом году муниципалитетам выделили 200 млн рублей на ремонт существующих объектов. В Уфе знаковыми общественными пространствами стали улица Октябрьской революции, где идет масштабная реконструкция, и парк Ленина, который откроют 11 октября. Уникальным местом стало озеро Теплое и гребной канал, где спортсмены могут тренироваться круглый год.

Отдельно Радий Хабиров рассказал об Евразийском музее кочевых цивилизаций в Чишминском районе — масштабном проекте на стыке науки, культуры и туризма.

Помогает преображать общественные пространства Институт развития городов РБ. Он задает стандарты, подбирает технологии и материалы. Именно благодаря его работе Башкирия постоянно побеждает во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды, подчеркнул руководитель региона.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru