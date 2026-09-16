Радий Хабиров рассказал о преображении городов и сёл

Отвечая на вопросы автора проекта, депутата Госсобрания — Курултая Шамиля Валеева, Радий Хабиров пояснил, что каждый житель хочет утром выйти в ухоженный подъезд, в хороший двор, прогуляться по парку, скверу. Задача власти — это желание выполнить.

В этом году муниципалитетам выделили 200 млн рублей на ремонт существующих объектов. В Уфе знаковыми общественными пространствами стали улица Октябрьской революции, где идет масштабная реконструкция, и парк Ленина, который откроют 11 октября. Уникальным местом стало озеро Теплое и гребной канал, где спортсмены могут тренироваться круглый год.

Отдельно Радий Хабиров рассказал об Евразийском музее кочевых цивилизаций в Чишминском районе — масштабном проекте на стыке науки, культуры и туризма.

Помогает преображать общественные пространства Институт развития городов РБ. Он задает стандарты, подбирает технологии и материалы. Именно благодаря его работе Башкирия постоянно побеждает во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды, подчеркнул руководитель региона.