В Уфе отчитались о готовности к отопительному сезону

— Работы по подготовке к отопительному сезону практически завершены. Их окончание, а также оформление актов и паспортов готовности находятся на контроле. Начаты работы по заполнению систем центрального отопления химочищенной водой, — сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

В рамках подготовки к зиме теплоснабжающие организации провели капитальный ремонт 3,5 километра тепловых сетей. Там, где работы еще продолжаются, смонтированы байпасные линии. В целом ремонт планируется завершить до конца сентября.

Управляющие компании и ТСЖ подготовили к пуску тепла 5 612 жилых домов. В большинстве из них проведена промывка систем и гидравлические испытания. Готовы к зиме и все социальные объекты.

В городе внедрена система электронного моделирования устранения аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения. Программно-аналитический комплекс позволяет оценивать последствия аварий и подбирать оптимальные меры по их ликвидации.