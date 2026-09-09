+14 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
ЖКХ
9 Сентября , 11:37

В Уфе отчитались о готовности к отопительному сезону

Вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в мэрии, сообщили в администрации столицы.

Галина ТРЯСКИНА.Галина ТРЯСКИНА.
Фото:Галина ТРЯСКИНА.

— Работы по подготовке к отопительному сезону практически завершены. Их окончание, а также оформление актов и паспортов готовности находятся на контроле. Начаты работы по заполнению систем центрального отопления химочищенной водой, — сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

В рамках подготовки к зиме теплоснабжающие организации провели капитальный ремонт 3,5 километра тепловых сетей. Там, где работы еще продолжаются, смонтированы байпасные линии. В целом ремонт планируется завершить до конца сентября.

Управляющие компании и ТСЖ подготовили к пуску тепла 5 612 жилых домов. В большинстве из них проведена промывка систем и гидравлические испытания. Готовы к зиме и все социальные объекты.

В городе внедрена система электронного моделирования устранения аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения. Программно-аналитический комплекс позволяет оценивать последствия аварий и подбирать оптимальные меры по их ликвидации.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru