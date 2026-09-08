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ЖКХ
8 Сентября , 09:57

Жителям Башкирии напомнили об условиях социальной догазификации

Обязательным условием для присоединения к газовым сетям в рамках программы социальной догазификации является наличие записи в реестре недвижимости о правах на жилой дом и земельный участок, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Документы участников программы рассматриваются в приоритетном порядке — за два-три рабочих дня вместо двенадцати по закону.

— Мы установили приоритетный порядок рассмотрения документов на объекты газораспределительных сетей, а также сокращенные сроки регистрации прав на жилые дома и земельные участки. Это позволяет гражданам оперативно оформить недвижимость и приступить к подключению газа. Подчеркну: дом должен быть оформлен в собственность, — сообщил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Земельный участок тоже должен быть зарегистрирован, а дом — использоваться для постоянного проживания. В садоводческих товариществах программа распространяется на жилые дома, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов.

Оформить дом в собственность можно в упрощенном порядке по «дачной амнистии». Для этого необходимо пригласить кадастрового инженера для подготовки технического плана, а затем обратиться в МФЦ или подать заявление через портал госуслуг либо сайт Росреестра, приложив правоустанавливающий документ на земельный участок.

— Совместно с Росреестром, в том числе в рамках выездных приемов в СНТ, мы разъясняем садоводам последовательность действий — от регистрации прав до подачи заявки, — отметил председатель регионального отделения Союза садоводов России Ринат Мигранов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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