Жителям Башкирии сообщили, когда включат отопление

Постановление о начале отопительного сезона принимает администрация города или района. После этого ресурсоснабжающие организации запускают систему.

Какая температура должна быть в квартире? В жилых комнатах — не ниже 20 градусов, в угловых помещениях — не ниже 22 градусов. Замерять температуру нужно в центре самой большой комнаты в квартире на высоте 1 метр от пола.

Если температура в квартире ниже нормы, обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Ее контакты можно найти в квитанции за коммунальные услуги, на стенде в подъезде и в мобильном приложении «Госуслуги Дом».