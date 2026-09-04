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ЖКХ
4 Сентября , 06:45

Жителям Башкирии сообщили, когда включат отопление

Тепло в дома придет, когда среднесуточная температура воздуха продержится ниже 8 градусов в течение пяти дней подряд, сообщили в министерстве ЖКХ.

Галина ТРЯСКИНА.Галина ТРЯСКИНА.
Фото:Галина ТРЯСКИНА.

Постановление о начале отопительного сезона принимает администрация города или района. После этого ресурсоснабжающие организации запускают систему.

Какая температура должна быть в квартире? В жилых комнатах — не ниже 20 градусов, в угловых помещениях — не ниже 22 градусов. Замерять температуру нужно в центре самой большой комнаты в квартире на высоте 1 метр от пола.

Если температура в квартире ниже нормы, обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Ее контакты можно найти в квитанции за коммунальные услуги, на стенде в подъезде и в мобильном приложении «Госуслуги Дом».

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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