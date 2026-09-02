В Башкирии с 1 октября подорожает «коммуналка»

С января тарифы уже повысились на 1,7 процента. Второе, более значительное, повышение цен произойдет с 1 октября.

В Башкирии тарифы на «коммуналку» в среднем возрастут на 10,7 процента. Допустимое отклонение установлено в пределах 2,1 процента.

Добавим, что в отдельных регионах предельный индекс еще больше. К примеру, в Ставропольском крае он составляет 22 процента, в Дагестане — 19,7 процента, в Тамбовской области — 17,5 процента, в Тюменской области — 17,2 процента, в Северной Осетии — 16,3 процента, , в Удмуртии и Пермском крае — 15 процентов.