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ЖКХ
28 Августа , 09:49

Башкирия готова к отопительному сезону на 68 процентов

Вопрос о готовности к зиме был обсужден на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили в министерстве ЖКХ.

Башкирия готова к отопительному сезону на 68 процентовБашкирия готова к отопительному сезону на 68 процентов
Башкирия готова к отопительному сезону на 68 процентов

По словам вице-премьера России Марата Хуснулина, в среднем по стране готовность к зиме составляет 62 процента. Он дал поручение провести выездные осмотры энергообъектов, организовать тренировки для аварийных служб, создать запасы топлива и проверить резервные источники электроснабжения.

— До начала отопительного сезона осталось совсем немного времени. Прошу руководителей регионов мобилизовать ресурсы, обеспечить выполнение всех мероприятий в установленные сроки, а регионы, допустившие отставание, — нарастить темпы подготовки к зиме, — подчеркнул вице-премьер.

В республике готовность коммунальной инфраструктуры составляет 68 процентов. В котельных запасено 16,1 тысячи тонн жидкого топлива — 84 процента от необходимого объема.

— Управляющая организация обязана обеспечивать надлежащее содержание общего имущества и выполнение работ по подготовке дома к зиме. Собственникам важно контролировать качество и сроки выполнения работ, а при ненадлежащем исполнении управляющей компанией своих обязанностей обращаться в надзорные органы, — отметила министр ЖКХ Ирина Голованова.

Фото автора.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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