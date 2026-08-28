Башкирия готова к отопительному сезону на 68 процентов

По словам вице-премьера России Марата Хуснулина, в среднем по стране готовность к зиме составляет 62 процента. Он дал поручение провести выездные осмотры энергообъектов, организовать тренировки для аварийных служб, создать запасы топлива и проверить резервные источники электроснабжения.

— До начала отопительного сезона осталось совсем немного времени. Прошу руководителей регионов мобилизовать ресурсы, обеспечить выполнение всех мероприятий в установленные сроки, а регионы, допустившие отставание, — нарастить темпы подготовки к зиме, — подчеркнул вице-премьер.

В республике готовность коммунальной инфраструктуры составляет 68 процентов. В котельных запасено 16,1 тысячи тонн жидкого топлива — 84 процента от необходимого объема.

— Управляющая организация обязана обеспечивать надлежащее содержание общего имущества и выполнение работ по подготовке дома к зиме. Собственникам важно контролировать качество и сроки выполнения работ, а при ненадлежащем исполнении управляющей компанией своих обязанностей обращаться в надзорные органы, — отметила министр ЖКХ Ирина Голованова.

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