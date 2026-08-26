В Башкирии назвали победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Всего на конкурс поступило 23 заявки, из них 14 — от городов и девять — от сельских поселений. С учетом установленных критериев были отобраны 16 лучших практик.

В номинации «Градостроительная политика и ЖКХ» отличились Стерлитамак, Октябрьский, Благовещенск, Янаул, а также Чишминский, Абзелиловский, Татышлинский, Дюртюлинский, Краснокамский и Иглинский районы.

В номинации «Умный город» лидерами стали Уфа, Шаранский, Нуримановский и Иглинский районы.

Материалы победителей регионального этапа направлены на федеральный этап.