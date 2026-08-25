+19 °С
Дождь
ВКOKДЗЕНTelegram
ЖКХ
25 Августа , 09:19

В Башкирии запустили 57 инвестпрограмм в сфере ЖКХ

Результаты мониторинга инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций рассмотрены на заседании правительства, сообщает пресс-служба.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

— В текущем году запланирована реализация 57 инвестиционных программ на 5,4 млрд рублей. Уровень их выполнения выше средних показателей по стране и ПФО. За первое полугодие он составляет 23 процента, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.

Наибольший объем средств — 3,5 млрд рублей — направлен на развитие теплоснабжения, в этой сфере реализуются 32 программы. На водоснабжение будет направлено 488 млн рублей, на водоотведение — 1,3 млрд рублей, на обращение с ТКО — 95 млн рублей.

— Наиболее высокий показатель исполнения — 26 процентов — в сфере водоснабжения. По теплоснабжению он составляет 23 процента, по водоотведению — 22 процента, — пояснил председатель госкомитета по тарифам Наиль Шарафутдинов.

Подводя итоги, Андрей Назаров поручил министерствам ЖКХ и экологии в этом году обеспечить выполнение инвестиционных программ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru