В Башкирии запустили 57 инвестпрограмм в сфере ЖКХ

— В текущем году запланирована реализация 57 инвестиционных программ на 5,4 млрд рублей. Уровень их выполнения выше средних показателей по стране и ПФО. За первое полугодие он составляет 23 процента, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.

Наибольший объем средств — 3,5 млрд рублей — направлен на развитие теплоснабжения, в этой сфере реализуются 32 программы. На водоснабжение будет направлено 488 млн рублей, на водоотведение — 1,3 млрд рублей, на обращение с ТКО — 95 млн рублей.

— Наиболее высокий показатель исполнения — 26 процентов — в сфере водоснабжения. По теплоснабжению он составляет 23 процента, по водоотведению — 22 процента, — пояснил председатель госкомитета по тарифам Наиль Шарафутдинов.

Подводя итоги, Андрей Назаров поручил министерствам ЖКХ и экологии в этом году обеспечить выполнение инвестиционных программ.