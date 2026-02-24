В Башкирии обозначили планы по строительству и ремонту коммунальных сетей

В Мелеузе, например, реконструируют котельную № 4 и приступят к ремонту напорного коллектора. В Стерлитамаке построят три километра сетей водоснабжения и канализации. В селе Толбазы Аургазинского района начнется реконструкция сетей теплоснабжения с установкой двух блочных котельных.

Работы еще на 18 объектах пройдут за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности регионов. Реализация проектов рассчитана до 2028 года, из них 14 проектов на сумму 1,5 млрд рублей будут осуществляться в нынешнем году. Самые крупные — строительство магистральных водоводов в Благовещенске (32 километра) и в Краснокамском районе (20 километров).

Кроме того, 65 инвестпрограмм запустят ресурсоснабжающие организации, работы пройдут в 34 муниципалитетах. Это модернизация магистральной теплотрассы по улицам Чекмарева и Октябрьской в Салавате, реконструкция теплосетей по улице Энергетиков в Нефтекамске, модернизация тепломагистрали по улице Максима Рыльского, водопровода по улице Рихарда Зорге, канализационных коллекторов по улицам Посадкой и Блюхера в Уфе.

Отдельно Ирина Голованова отметила проект по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в Забелье. Он реализуется с использованием инфраструктурных бюджетных облигаций «ДОМ.РФ», и уже освоено 90 процентов займа. В нынешнем году будут сданы все объекты, а они рассчитаны на обеспечение водой жилых домов на 100 тысяч семей.

Целый ряд объектов строится в рамках государственно-частного партнерства по концессионным соглашениям. Общий объем инвестиций по ним превышает 4 млрд рублей, из которых 2,9 млрд — средства концессионеров, подытожила руководитель ведомства.

Глава республики Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов держать на контроле реализацию проектов по модернизации сетей теплоснабжения в Белорецке и строительству второго водовода в Учалах. В отношении Белорецка финансирование предусмотрено, на этой неделе город представит обобщенную модель системы теплоснабжения. Госэкспертиза проекта водовода в Учалах завершится в ближайшие дни. В марте пройдет контрактование, а строится он будет в 2026 — 2027 годах.

— Достаточно большое количество денег идет на эти цели, надо только правильно их использовать. Чтобы работа была сделана качественно и мы не мучились, как с некоторыми другими объектами, — подчеркнул Радий Хабиров.