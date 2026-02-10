0 °С
10 Февраля , 17:38

В Башкирии жители стали меньше жаловаться на вывоз мусора

За минувшую неделю количество обращений по теме ТКО снизилось в три раза, сообщила на заседании правительства заместитель начальника управления главы РБ по социальным коммуникациям Нина Ахмадинурова.

Правительство РБ.
Фото: Правительство РБ.

Всего информационные системы ЦУР зафиксировали 6 818 обращений — на 1 178 больше, чем за предыдущую неделю. Наибольшее количество жалоб — 1 611 — касалось дорог. Речь шла об уборке проезжей части и тротуаров, ремонте и строительстве дорог. Чаще всего об этом писали жители Уфы, Бирского района, Нефтекамска, Туймазинского и Янаульского районов.

1 327 сообщений касалось ЖКХ. В основном жители поднимали вопросы платы за услуги, отопления, отсутствия и качества воды, работы управляющих компаний. Обращения в большей части поступали из Уфы, Иглинского района и Стерлитамака.

В топ-10 тем по количеству обращений также вошли благоустройство, здравоохранение, транспорт, соцобслуживание, безопасность, военная служба и обращение с ТКО. 

— В зимний период прошу держать на контроле ситуацию с уборкой снега и наледи на муниципальных и региональных дорогах и тротуарах, в особенности на подходах к социальным объектам, очисткой дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Количество жалоб растет по всем направлениям. Причем это касается не только Уфы, но и районов республики, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
