Ратмир Мавлиев поблагодарил жителей, которые вышли на расчистку дворов

«Жители показали настоящий пример соседской взаимопомощи. Собрались, взяли лопаты и дружно вышли расчищать снег во дворах. Объединились, чтобы сделать свой район чище и комфортнее. Спасибо за неравнодушие и инициативу!» — отметил мэр столицы.

Как пояснили сами жители Яркого, они ежегодно в период мощных снегопадов приходят на помощь управляющей компании, которая даже при добросовестной работе не успевает убирать снег.

Добавим, что, по информации мэрии города, в работе по очистке дворов от снега задействовано 195 единиц спецтехники и 914 дворников. Кроме того, 57 бригад при поддержке двух автовышек занимаются очисткой крыш от наледи и снега.