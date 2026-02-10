0 °С
10 Февраля , 11:27

Ратмир Мавлиев поблагодарил жителей, которые вышли на расчистку дворов

Снежный субботник решили устроить жильцы домов в микрорайоне Яркий, сообщил в соцсетях глава администрации столицы Ратмир Мавлиев.

Ратмир Мавлиев ТГ.
Фото: Ратмир Мавлиев ТГ.

«Жители показали настоящий пример соседской взаимопомощи. Собрались, взяли лопаты и дружно вышли расчищать снег во дворах. Объединились, чтобы сделать свой район чище и комфортнее. Спасибо за неравнодушие и инициативу!» — отметил мэр столицы.

Как пояснили сами жители Яркого, они ежегодно в период мощных снегопадов приходят на помощь управляющей компании, которая даже при добросовестной работе не успевает убирать снег.

Добавим, что, по информации мэрии города, в работе по очистке дворов от снега задействовано 195 единиц спецтехники и 914 дворников. Кроме того, 57 бригад при поддержке двух автовышек занимаются очисткой крыш от наледи и снега.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
