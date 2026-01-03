В Башкирии заменили все лифты с истёкшим сроком эксплуатации

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в минувшем году было благоустроено 170 общественных территорий, сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова.

По итогам всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды победителями стали пять муниципалитетов. Проекты будут реализованы в 2026 — 2027 годах.

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и других программ реализовано 28 мероприятий по строительству и капремонту сетей в 18 муниципалитетах. На эти цели было направлено почти 1,2 млрд рублей, в том числе 774,7 млн рублей из федерального бюджета.

Одним из достижений стала полная замена лифтов с истекшим сроком эксплуатации. В минувшем году были заменены оставшиеся 623 лифта с просроченным ресурсом.

По программе капремонта работы прошли в 692 многоквартирных домах, на эти цели было направлено 5,5 млрд рублей.