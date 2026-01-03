-21 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
ЖКХ
3 Января , 10:06

В Башкирии заменили все лифты с истёкшим сроком эксплуатации

Об итогах работы в жилищно-коммунальной сфере рассказала министр ЖКХ Ирина Голованова.

Фонд капремонта РБ.
Фото: Фонд капремонта РБ.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в минувшем году было благоустроено 170 общественных территорий, сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова.

По итогам всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды победителями стали пять муниципалитетов. Проекты будут реализованы в 2026 — 2027 годах.

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и других программ реализовано 28 мероприятий по строительству и капремонту сетей в 18 муниципалитетах. На эти цели было направлено почти 1,2 млрд рублей, в том числе 774,7 млн рублей из федерального бюджета.

Одним из достижений стала полная замена лифтов с истекшим сроком эксплуатации. В минувшем году были заменены оставшиеся 623 лифта с просроченным ресурсом.

По программе капремонта работы прошли в 692 многоквартирных домах, на эти цели было направлено 5,5 млрд рублей.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru