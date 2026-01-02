В Башкирии усилили контроль за вывозом мусора

«Для оперативного устранения любых сбоев в республике реализован целый комплекс мер. Вопросы вывоза ТКО ежедневно анализируются на онлайн-совещаниях и в специальном оперативном штабе, созданном по поручению главы республики Радия Хабирова. Отходы, накопленные населением в городах и районных центрах, вывозятся ежедневно, в остальных населенных пунктах – один раз в три дня. В случаях перенакопления площадок спецтехника будет направлена повторно. Для вывоза ТКО с учетом резерва задействовано 436 единиц техники», – сообщил министр.

По словам спикера, проводится мониторинг работы всего автопарка в режиме реального времени через систему ГЛОНАСС и геоинформационную систему «ТКО-Башкортостан 2.0». Для незамедлительного реагирования осуществляется ежедневный анализ обращений граждан и сообщений в социальных сетях.

По всем вопросам, связанным с экологией, в том числе по обращению с отходами, жители могут обращаться в диспетчерскую службу минэкологии Башкортостана по телефону 218-04-30. Кроме того, по любым вопросам, касающимся вывоза отходов, можно обращаться непосредственно к региональным операторам.

В свою очередь ведомство также обращается к жителям и гостям республики с просьбой не парковать автомобили на контейнерных площадках и не блокировать подъезды к ним. Подобные действия препятствуют работе спецтранспорта, что приводит к срыву графиков вывоза и скоплению отходов.

Что касается итогов объезда, то общей работе по вывозу ТКО участники мероприятия дали удовлетворительную оценку. Все выявленные точечные случаи перенакопления мусора взяты на особый контроль.

