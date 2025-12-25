-24 °С
25 Декабря , 16:23

Жителей Башкирии предупредили о фальшивых квитанциях за «коммуналку»

В республике зафиксированы случаи рассылки мошеннических квитанций, сообщили в министерстве ЖКХ.

Злоумышленники используют поддельные QR-коды, ведущие на фишинговые сайты. При переходе на них жильцы могут потерять деньги и раскрыть свои личные данные.

Жителям рекомендуют сверять реквизиты в поступивших квитанциях с аналогичными данными в предыдущих платежках и информацией на сайте поставщика услуг. При любых сомнениях можно обратиться в свою управляющую компанию.

Оплачивать коммунальные услуги лучше через проверенные каналы: ГИС ЖКХ, «Госуслуги Дом», через личный кабинет поставщика или непосредственно в управляющей компании.

О мошеннических квитанциях следует сразу же сообщить в правоохранительные органы и предупредить соседей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
