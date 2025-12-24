В Учалах произошла крупная коммунальная авария

В эти минуты в городе начали скачивать холодную воду из трубопровода, чтобы провести ремонтные работы. Их планируется завершить 25 декабря.

Холодное водоснабжение жилых домов, учреждений и организаций города будет временно приостановлено. Школы и детские сады 25 декабря будут закрыты.

Все коммунальные службы работают в штатном режиме — ситуация находится под контролем, сообщает Учалинская администрация.

«Понимаю, что временные неудобства могут вызвать беспокойство, но эти меры необходимы для оперативного устранения неисправности и восстановления стабильного водоснабжения. Нет причин для волнения», — обратился к горожанам глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов

Фото: Азамат АБДРАФИКОВ.