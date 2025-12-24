Ратмир Мавлиев предложил принять решения по четырём управляющим компаниям

В список вошли компании «Спектр», ЖЭУ-66 (Калининский район), РДК (Кировский район) и «Уфажилком» (Ленинский район).

По его словам, замечания по зимнему содержанию придомовых территорий у них выявлялись не раз. Кроме того, у них были нарушения при подготовке к осенне-зимнему периоду.

— Замечания к управляющим компаниям уже имеют системный характер, начиная от подготовки к осенне-зимнему периоду. И сейчас со снегом также завалили работу. Хватит с ними уже играться, давайте принимать по ним решения. Подготовьте соответствующие обращения в госжилднадзор, в правохранительные органы. Так невозможно работать, за ручку постоянно водить. Если они нас не слышат, нужно принимать решения, — подчеркнул Ратмир Мавлиев.

Фото автора.