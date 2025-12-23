-18 °С
ЖКХ
23 Декабря , 11:32

В Уфе из-за снегопадов коммунальные службы перешли на круглосуточный режим

Уборка и вывоз снега, обработка улиц противогололедными материалами идет ночью и днем, сообщили в администрации столицы.

Спецтехника работает на дорогах, очищает тротуары и остановки. Сегодня ночью на смену вышли 50 дорожных рабочих и 178 единиц техники. По линии управления коммунального хозяйства и благоустройства в уборке снега было задействовано 223 спецмашины и 351 работник. Во дворах трудились 910 дворников и 240 единиц техники.

С городских улиц за сутки вывезено 10,7 тыс. кубометров снега, использовано 535,5 тонны реагентов.

Оставить заявку на вывоз снега можно на интерактивной карте на сайте города.

Фото: Администрация Уфы. 

Автор: Галина ТРЯСКИНА
