22 Декабря , 12:35

В Башкирии за минувшую неделю произошла одна коммунальная авария

На оперативном совещании в правительстве министр ЖКХ республики Ирина Голованова сообщила, что за прошедшую неделю в регионе произошел один случай отключения подачи коммунальных ресурсов с превышением с допустимой продолжительности перерыва их предоставления.

Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло 19 декабря в одном из сел Стерлитамакского района, где во время земляных работ был поврежден центральный магистральный трубопровод. Без воды на сутки с лишним остались 30 частных домов, в которых проживают сто человек.

Кроме того, за минувшую неделю в республике был зафиксирован 41 технический инцидент. Под отключением ресурсов оказались 183 жилых дома (более 32 тысяч жильцов). Все неполадки были устранены в пределах нормовремени.

«По всем перечисленным отключениям проведены ремонтные работы. Подача коммунальных ресурсов полностью возобновлена», – доложила министр.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.

 

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
