22 Декабря , 15:22

В Башкирии в селе Кармаскалы появился парк «Нескучный»

Благоустройство общественной территории проходило по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ЖКХ.

Работы проходили в три этапа. Сначала на месте пустыря на улице Чехова установили детскую площадку, заасфальтировали дорожки, смонтировали уличное освещение.

В нынешнем году были проложены дорожки для прогулок, построена универсальная спортивная площадка для игры в мини-футбол и баскетбол, установлены уличные тренажеры с теневым навесом, арт-объекты, камеры видеонаблюдения, сделана парковка, проведено озеленение. Парк получил название «Нескучный».

— Новый парк уже полюбился местным жителям, там они проводят свободное время с детьми и друзьями. В следующем году планируется завершить строительство парка. Будут выполнены работы по устройству прогулочной зоны, устройству освещения и установке малых архитектурных форм, — отметил глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров.

Фото: Министерство ЖКХ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
