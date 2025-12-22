В Башкирии в селе Кармаскалы появился парк «Нескучный»

Работы проходили в три этапа. Сначала на месте пустыря на улице Чехова установили детскую площадку, заасфальтировали дорожки, смонтировали уличное освещение.

В нынешнем году были проложены дорожки для прогулок, построена универсальная спортивная площадка для игры в мини-футбол и баскетбол, установлены уличные тренажеры с теневым навесом, арт-объекты, камеры видеонаблюдения, сделана парковка, проведено озеленение. Парк получил название «Нескучный».

— Новый парк уже полюбился местным жителям, там они проводят свободное время с детьми и друзьями. В следующем году планируется завершить строительство парка. Будут выполнены работы по устройству прогулочной зоны, устройству освещения и установке малых архитектурных форм, — отметил глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров.

Фото: Министерство ЖКХ.