16 Декабря , 12:55

В Башкирии за минувшую неделю произошли три коммунальных аварии

На оперативном совещании в правительстве министр ЖКХ республики Ирина Голованова сообщила, что за прошедшую неделю в регионе произошли три случая отключения подачи коммунальных ресурсов с превышением с допустимой продолжительности перерыва их предоставления.

В Белорецке 9 декабря произошло отключение теплоснабжения из-за повреждения центрального магистрального трубопровода, 12 декабря – в деревне Балыклы Аургазинского района было отключено холодное водоснабжение также в связи с повреждением центрального магистрального трубопровода, и 15 декабря без холодной воды остались тринадцать жителей одного из уфимских многоквартирных домов – там трубопровод был поврежден из-за проведения земляных работ.

Всего за прошедшую неделю в республике были зафиксированы 53 технических инцидента, которые удалось устранить в пределах нормовремени. Под отключением ресурсов оказались 253 жилых дома (более 63 тысяч жильцов).

«По всем перечисленным отключениям проведены ремонтные работы. Подача коммунальных ресурсов полностью возобновлена», – доложила министр.

Как отметил глава республики Радий Хабиров, минувшая неделя заставила правительство понервничать из-за серьезной коммунальной аварии в Белорецке. Он поблагодарил всех, кто был задействован в ее устранении, но отметил, что зима только началась, а республика уже столкнулась с таким инцидентом.  

«Мы очень переживали, чтобы не заморозились жилые дома. Мне пришлось в Белорецк персонально отправить заместителя премьер-министра правительства Рустема Газизова, чтобы помочь организовать там работу. Однако так мы каждый раз не наездимся, надо принимать системные решения, чтобы подобное больше не повторялось», – подчеркнул глава региона.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
