В Башкирии без тепла осталась пожарная часть

Как выяснила местная прокуратура, объект являлся бесхозяйным, его ремонт своевременно не проводился. Городская администрация меры к постановке его на учет не принимала, обслуживающую организацию для своевременного проведения профилактических и ремонтных работ не определила.

Только после вмешательства прокуратуры города проведен ремонт участка теплотрассы. Теплоснабжение пожарного депо восстановлено, объект коммунальной инфраструктуры поставлен на учет. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.