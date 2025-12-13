-18 °С
В Башкирии без тепла осталась пожарная часть

Без тепла пожарные Межгорья остались из-за аварии на участке теплотрассы протяженностью около 800 метров, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Как выяснила местная прокуратура, объект являлся бесхозяйным, его ремонт своевременно не проводился. Городская администрация меры к постановке его на учет не принимала, обслуживающую организацию для своевременного проведения профилактических и ремонтных работ не определила.

Только после вмешательства прокуратуры города проведен ремонт участка теплотрассы. Теплоснабжение пожарного депо восстановлено, объект коммунальной инфраструктуры поставлен на учет. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
