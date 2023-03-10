В Госжилнадзор Башкирии поступило более 100 жалоб на отключение домов от газа

В Госжилнадзоре Башкирии прокомментировали, что проверки содержания дымоходов и вентканалов проведены в отношении управляющих организаций Уфы - УЖХ Советского, УЖХ Демского, ОЖХ Орджоникидзевского, УЖХ Октябрьского районов.

По их итогам составлены протоколы и вынесены предписания об устранении нарушений, также управляющие организации привлечены к административной ответственности. Так, УК по Революционной, 99, Менделеева, 191А, 50-летия Октября, 6/8, проспект Октября, 26/1 и 142/1 оштрафованы по каждому дому на 125 тысяч рублей и по Таллинская, 23 на 250 тысяч.

В совокупности штрафы управляющих организаций составляют более 800 тысяч рублей, в то время как на восстановление вентканалов и дымоходов требуются миллионы.

В ситуации, когда многоквартирные дома на месяцы остаются отрезанными от газоснабжения, разбирался наш корреспондент. 8 марта стало известно, что правительство республики намерено направить 30 миллионов рублей для ремонта систем вентиляции и дымоудаления МКД, ненадлежащее состояние которых и приводит к отключению газа.

Фото из открытых источников.