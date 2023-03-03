Голубая мечта

«Шестого декабря часов в девять вечера наш дом без предупреждения «отрезали» от газа. В первые дни не работали ни газовые колонки, ни плита. 22 декабря газ для плит подали, а вот колонки не функционируют до сих пор. Жильцы страдают без горячей воды», — рассказывает Наталья Абдуллина, старшая по дому № 155/1 по улице Менделеева в Уфе. Этому дому еще «повезло». Его жильцы без горячей воды «всего лишь» с декабря, а есть дома, в которых газ из-за неисправности дымоходов и вентканалов отключен намного раньше.

Заплатили, но мало

Этот двухэтажный дом на 12 квартир, три из которых коммунальные, построен в 1958 году. На первом этаже живет семья участника СВО. Боец как раз приехал домой в отпуск и провел его без горячей воды. Одну из квартир недавно приобрела молодая семья с ребенком. Но пока продолжает снимать жилье в другом месте, где можно без проблем помыться и постирать.

Дом обслуживается ООО «МКД-60», которое относится к УЖХ Советского района. Наталье Абдуллиной объяснили, что в доме нарушена кирпичная кладка оголовков дымоходов на крыше. Возможно, есть и другие причины отключения ресурса, но о них жильцам не говорили. Мало того, за три месяца так и не озвучена точная сумма, в которую обойдется ремонт.

И до этой ситуации общение с управляющей компанией у собственников не особенно складывалось. В ответ на просьбы жильцов починить протекающую крышу привезли несколько кусков шифера. Мера не спасла. В периоды оттепелей Наталья подставляет тазы, чтобы не затопило квартиру. Своего дворника жильцы никогда не видели. А недавно работники ЖЭУ сбросили с крыши снег, образовав сугроб аккурат перед подъездом. Чтобы попасть после работы домой, людям пришлось лопатами прокладывать путь.

— У нас на руках нет даже подписанного договора с УК. О чем здесь можно говорить? — сетует старшая по дому.

…Эльвира Каюмова несколько лет лелеяла мечту переехать в Уфу. И вот прошлым летом она стала обладательницей квартиры в доме № 99 по улице Революционной. Но счастье новосела длилось недолго. В конце ноября в доме отключили газ.

С тех пор девушка готовит еду на электроплитке, а душ принимает в фитнес-клубе.

— На собрании жильцов нам сказали, что денег ни у города, ни у управляющей компании нет. Придется ремонт дымоходов и вентканалов оплачивать собственникам. Его оценили в 9 миллионов 300 тысяч рублей. В нашем доме 48 квартир, получается около 200 тысяч с каждой. Откуда же люди такие деньги возьмут? Я купила эту квартиру за 5 миллионов и еще 600 тысяч вложила в ремонт. По статье «содержание» исправно плачу более 800 рублей в месяц. Теперь опять должна раскошелиться? — возмущается она.

Жильцам предложили отказаться от газовых колонок и провести централизованное горячее водоснабжение, но точную сумму, во сколько это обойдется, не озвучили. Люди не стали подписывать протокол.

Ясно, что ничего не ясно

Алина Ханнанова из дома № 129 по улице Мингажева за три месяца, что он отключен от газа, практически переквалифицировалась в юриста, изучая законодательные акты и постановления, чтобы найти хоть какую-то зацепку, защищающую права собственников.

Дом обслуживает ЖЭУ-51. Починку системы вентиляции и дымоходов здесь оценили примерно в 8 миллионов рублей. Поначалу предложили скинуться по 120 тысяч с квартиры, а остальное распределить на пять лет.

— Я плачу ипотеку в размере 15 тысяч рублей. Плюс ежемесячно за коммунальные услуги — еще 6 тысяч. Если дополнительно к моим расходам прибавится хотя бы две тысячи, да еще кругленькая сумма в качестве первого взноса, то на что буду жить? — задается вопросом Алина.

Однако адресован он в пустоту и никого не волнует. От обслуживающей организации пока нет вразумительной информации. Последнее, на чем остановились стороны, — это знакомство с компанией, которая занималась ремонтом домов в Бирске.

— Сейчас мы находимся в полном неведении. Непонятно, какой выход нам предлагают и что жильцы должны делать в этой ситуации, — говорит девушка.

В доме проживают много пенсионеров, семьи с детьми, в том числе есть многодетная, и уж для них пусть даже 50 тысяч — совершенно точно не лишние деньги.

Люди были в шоке

С массовым отключением домов от газоснабжения столкнулся и Белорецкий район. Все началось с трагедии, которая произошла почти год назад. В одной из квартир дома № 2 по улице Косоротова из-за отравления угарным газом пострадала семья с двумя детьми, один из них — годовалый ребенок — не выжил. При обследовании было выявлено отсутствие тяги и наличие обратной тяги, после чего подачу газа прекратили. Затем был отключен от газа дом № 16. Начались проверки, которые показали, что нарушения имеются и во многих других. В них тоже полностью или частично ограничили подачу ресурса.

Тем не менее, в Белорецком районе ситуацию потихоньку удалось сдвинуть с мертвой точки. С 1 марта прошлого года по настоящее время был отключен от газа 31 дом. Сейчас возо-бновлена его подача в 15 МКД, один из которых находится в поселке Железнодорожный. То есть из 735 квартир газ удалось вернуть в 464. Однако число отключенных домов может измениться, так как проверки газовых служб продолжаются.

— Первое, чего мы добились, — газовая служба оповещает нас об отключении конкретного здания. Так мы владеем информацией в текущем режиме, а не постфактум. После того, как отключение произошло, организуем собрания жильцов с участием представителей прокуратуры, газовых служб, потенциальных подрядчиков, готовых взяться за ремонт, и администрации. Бывает, что одной встречи недостаточно. Особенно в первое время, когда люди были в шоке от происходящего, — рассказал заместитель главы администрации района по ЖКХ, строительству и транспорту Юрий Точилкин.

Поначалу подрядчики из регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Уфы оценивали свои услуги в 60 — 80 тысяч рублей с квартиры. Администрации района удалось сторговаться и в обмен на организационную поддержку скорректировать сумму до 40 тысяч. Но бремя расходов легло на плечи жильцов, так как дымоходы и вентканалы — это общедомовое имущество.

Поначалу люди относились к предложению прибегнуть к услугам подрядчиков с недоверием. Но после того, как был сдан первый дом, диалог стал налаживаться.

Большой проблемой для местных властей стал поселок Железнодорожный. Для жителей глубинки 40 тысяч — неподъемная сумма. Поэтому большая часть отремонтированных на данный момент домов приходится на Белорецк.

Был приглашен еще один подрядчик — ООО «Оникс», который занимался ремонтом вентиляционных систем в Бирске. Он снизил цену за счет применения другой технологии — монтаж в дымоход оцинкованного металлорукава. Первый же подрядчик использует защитный рукав «Аэроком-Изол». Также в стоимость работ обеих компаний входит установка приточных клапанов на кухнях для циркуляции воздуха. Таким образом, для жителей Железнодорожного стоимость работ в зависимости от особенностей дома и этажности составит от 29 до 18 тысяч рублей.

Есть еще один важный нюанс. В некоторых случаях ремонт удалось сделать за счет накопленных средств по строке «содержание». Нашлись УК, у которых на балансе были эти деньги.

— На сегодня ремонт ведется во всех проблемных домах поселка, кроме двух. Ситуацию часто осложняют и сами жильцы, которые не хотят пускать в квартиру, оплачивать работы, так как их не пугает отсутствие газа, или менять газовую колонку с истекшим сроком эксплуатации на новую. Есть 60 квартир, которые готовы к запуску газа, но это не удается сделать по вине жильцов, — отмечает наш собеседник.

В Уфе же ремонт систем вентиляции и дымоходов выходит значительно дороже. Чтобы снизить стоимость, местные власти пытаются найти решение. Антон Тристан, замначальника городского управления по обеспечению жизнедеятельности, рассказал, что новую технологию опробовали на доме № 26/1 по проспекту Октября. Дымоход изнутри обработали огнестойким материалом путем футеровки, за счет чего предполагалось добиться герметичности шахты. Чиновник сообщил, что данный способ наиболее оптимален в соотношении цены и качества и позволит снизить финансовую нагрузку на собственников. В мэрии подтвердили, что эксперимент прошел успешно.

— Капитальное восстановление вентканалов в минимальный перечень работ по многоквартирному дому не входит, поэтому расходы должны оплатить жильцы, — объяснил Антон Тристан.

Урок не впрок

— Хотелось бы привести цифры для сравнения. На сегодня в республике отключены почти 90 домов, но в 2022 году отключения тоже были: проводились очистка, поверка, ремонт вентканалов. После чего в домах возобновлялось газовое снабжение. То есть эта история не возникла вдруг и сейчас, — прокомментировала ситуацию на недавнем брифинге и.о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Ведомство информирует, что вентканалы и дымоходы должны проверяться не менее трех раз в год с помощью приглашенной специализированной компании. Организационные вопросы возлагаются на управляющую организацию либо ТСЖ. В их отсутствие жильцы должны заключить договор со службой самостоятельно.

Есть, однако, сомнения по поводу добросовестного обследования вентканалов и дымоходов. Эта работа, если посмотреть отчеты некоторых УК, включена в перечень выполненных. Как, например, в вышеупомянутом доме на Менделеева. При этом старшая по дому Наталья Абдуллина уверяет, что никакие акты ей не передавали, она их не подписывала. Как поется в известной песне — где деньги, Зин?

Теперь граждан убеждают: хотите горячую воду — оплачивайте многомиллионный ремонт. Но ведь они исправно платили по пресловутой строке «содержание». И сейчас снова должны раскошелиться, но только из-за нерасторопности своих управляющих компаний.

Так кто виноват и как дошли до такого положения? Ведь никто не спорит: дымоходы и вентканалы являются общедомовым имуществом, и в первую очередь собственники должны быть заинтересованы в том, чтобы оно содержалось в порядке.

Правда, только сейчас об этом доносится из каждого утюга, а в течение многих лет массовая разъяснительная работа не велась вообще. Сколько же еще в республике таких проблемных домов? И, кстати, с жильцами, что живут в них, уже начался на эту тему деловой разговор?

Права и обязанности

Конечно, с людьми порой тяжело договориться. Особенно если они не хотят ничего слышать и не идут на диалог. Каких усилий, к примеру, стоит провести общее собрание собственников, одной части которых безразлично происходящее, а другой — лишь бы поспорить. У людей еще не сформировался менталитет хозяина. Они уверены, что за все отвечает управляющая компания, которой они платят за содержание, и можно жить спокойно. Но практика показывает, что ситуацию нужно брать в свои руки и строить отношения по принципу: хозяин — собственник, УК — нанятая организация.

— Не устаю призывать управляющие компании быть профессиональными и честными. Да, бремя содержания общедомового имущества лежит на жильцах, но УК должны уметь выстраивать с ними отношения, доносить информацию, обязаны быть надежными партнерами. Порой же получается наоборот, отсюда у людей и недоверие к ним. Сейчас наша общая задача — объяснить, что главный в доме — трубочист. Так было раньше и есть сейчас. Потому что от него зависит наша с вами жизнь, — считает руководитель республиканского центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Дубовский. — Уйма примеров, когда, выбирая между управляющими компаниями, люди готовы уйти к той, что выше оценивает свои услуги, но при этом работает добросовестно. Мы разработали типовые договоры управления многоквартирным домом и всегда готовы их предоставить.Что мешает УК отдельной строкой прописать стоимость обслуживания дымоходов и вентканалов? К сожалению, сталкиваюсь с ситуациями, когда ни управляющие организации, ни собственники не знают, как формируется плата за содержание.

— Отмечу, что содержание дымоходов и вентканалов является лицензионным требованием, и управляющая компания обязана обеспечить безопасные условия проживания граждан согласно ст. 164 Жилищного кодекса, — напоминает, в свою очередь, руководитель госжилнадзора РБ Артур Давлетшин. — По итогам проверки нами выдается предписание на разработку плана по устранению выявленных нарушений и непосредственное их устранение. Также УК несут наказание в виде штрафа, который составляет от 250 тысяч рублей в отношении юридических лиц, 50 тысяч в отношении должностных лиц.

Вывод напрашивается один: сложившаяся ситуация — красноречивый срез происходящего в системе ЖКХ, а точнее, пример того, как в ней выстраивается взаимодействие между участниками споров и конфликтов. Увы, о высоких отношениях пока приходится только мечтать.

Комментарий

Пресс-служба ПАО «Газпром газораспределение Уфа»:

При поступлении информации об угрозе возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая (в том числе получения такой информации в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования) исполнитель обязан незамедлительно приостановить подачу газа без предварительного уведомления.

О наличии угрозы зачастую свидетельствуют разрушения дымовых и вентиляционных каналов или отсутствие тяги в них. Отключение газа в МКД выполняется для обеспечения безопасности и сохранения жизни жильцов.

Ответственность за надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах лежит на управляющей компании (УК). Проверки дымовых и вентиляционных каналов должны проводиться не реже трех раз в год.

После получения информации от УК об устранении нарушений в работе дымовых и вентиляционных каналов газовая служба возобновляет подачу газа.

КСТАТИ

По данным министерства ЖКХ РБ, на конец февраля подача газа ограничена в 87 многоквартирных домах в 13 муниципалитетах республики. Из них в 72 МКД (1916 квартир) ресурс отключен частично, в 15 — полностью. В Уфе полностью отключены 12 домов (648 квартир), в Белорецком районе — 1 дом (18 квартир), в Салаватском районе — 2 дома (32 квартиры).