На замену дымоходов и вентиляционных каналов в Башкирии направят 30 миллионов рублей

На заседании правительства обсудили вопрос о предоставлении межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов по восстановлению газоснабжения в многоквартирных домах и проведению ремонта дымовых и вентиляционных каналов. 95% отключенных от газа квартир находятся в Уфе, Белорецком и Салаватском районах. Ранее Андрей Назаров установил срок устранения нарушений: три месяца – для Уфы, два месяца в данных районах.

- Для решения вопросов, связанных с ремонтом систем вентиляции и дымоудаления и восстановления газоснабжения, принято решение об оказании финансовой поддержки отдельным, наиболее «проблемным» муниципалитетам, - сказал премьер-министр. - Планируем перераспределить около 30 млн рублей, предусмотренных на реализацию программы по ремонту подъездов.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и министерству финансов ранее поручали внести предложения по порядку софинансирования ремонта вентканалов и дымоходов. Проект постановления правительства РБ представила на заседании и.о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Реализация постановления позволит провести ремонт вентканалов и дымоходов в 68 многоквартирных домах, в которых сегодня приостановлена подача газа. В Уфе таких домов 50, в Белорецком районе – 16, в Салаватском районе – 2 дома.

- Теперь в вопросе восстановления газоснабжения в многоквартирных домах переходим на следующий этап, - написал Андрей Назаров на своей странице в соцсетях. - Теперь сможем провести ремонт вентканалов и дымоходов в 68 многоквартирных домах в Уфе, Белорецком и Салаватском районах, чтобы в озвученные сроки восстановить газоснабжение. Обращаю внимание, что это временная мера и направлена она на решение уже существующих проблем. В дальнейшем работа должна строиться системно, чтобы случаев отключения жилых многоквартирных домов от газа не было.

Напомним, о «газовой проблеме» мы писали подробнее.

Фото пресс-службы правительства РБ.