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Ратмир Мавлиев потребовал обеспечить проезд «скорой помощи» во дворы

Вопрос уборки снега глава администрации Уфы поднял на оперативном совещании в мэрии.

Ратмир Мавлиев потребовал обеспечить проезд «скорой помощи» во дворы
Ратмир Мавлиев потребовал обеспечить проезд «скорой помощи» во дворы

Как показала проведенная ранее проверка, не все жилищно-коммунальные службы ответственно относятся к своим обязанностям. Ратмир Мавлиев сделал замечание руководителям служб.

- Если у вас не хватает времени, берите сами лопату в руки. Вы отвечаете за комфортное и безопасное проживание людей, за их жизнь, ведь последствия могут быть серьезные, если к дому не проедет «скорая». Где не хотят работать, заставлять не собираюсь, пусть идут занимаются чем-то другим, - отметил Ратмир Мавлиев.

Мэр Уфы поручил УЖХ отработать вопросы с проездом «скорой помощи» во дворы и организовать дежурство техники.

- Осадки еще будут и в марте. Никому не расслабляться, всем быть на рабочих местах, - подчеркнул Ратмир Мавлиев.

Напомним, что инцидент со «скорой помощью» произошел около одного из домов по проспекту Октября. Автомобиль застрял в снегу, на место приехала другая бригада.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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