В Башкирии досрочно завершат первую программу переселения граждан из аварийного жилья

Глава минстроя вручил ключи переселенцам из аварийного жилья в Караидельском районе.

- Сегодня 38 караидельцев из 14 семей получили новые квартиры. Район завершил мероприятия по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В этом году республика планирует досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья и участвовать в новой, чтобы расселить еще порядка 14 тысяч жителей республики из 220 тысяч квадратных метров непригодного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года, — прокомментировал Егор Родин.

Как передает пресс-служба минстроя, в Караидели новый 24-квартирный трехэтажный дом начали строить в 2021 году, сюда переезжают жители трех аварийных домов по улицам Гагарина, 7, Коммунальная, 4 и Комсомольская, 24.

Как отметил на странице ЦУР в соцсетях Егор Родин, «как только в 2023 году сдадут последние дома в Мишкинском и Янаульском районах, минстрой приступит к разработке и реализации новой программы по расселению из аварийного жилья – в эту категорию попадают около 600 зданий в 40 муниципалитетах республики».

Между тем, по почти завершённой республиканской программе за за четыре года расселили более 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в новые квартиры переехали 7 тысяч человек - в полтора раза больше, чем планировалось.

Фото предоставлено пресс-лужбой минстроя РБ.