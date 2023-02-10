-7 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
ЖКХ
Сегодня, 12:16

В Башкирии досрочно завершат первую программу переселения граждан из аварийного жилья

Аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, будет расселен в республике уже до декабря. Останется начать новую программу по аварийному жилью, зарегистрированного в последнюю пятилетку, подобного около 600 домов в 40 муниципалитетах региона. Об этом сообщил и.о. министра строительства и архитектуры республики Егор Родин.

В Башкирии досрочно завершат первую программу переселения граждан из аварийного жилья
В Башкирии досрочно завершат первую программу переселения граждан из аварийного жилья

Глава минстроя вручил ключи переселенцам из аварийного жилья в Караидельском районе.

- Сегодня 38 караидельцев из 14 семей получили новые квартиры. Район завершил мероприятия по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В этом году республика планирует досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья и участвовать в новой, чтобы расселить еще порядка 14 тысяч жителей республики из 220 тысяч квадратных метров непригодного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года, — прокомментировал Егор Родин.

Как передает пресс-служба минстроя, в Караидели новый 24-квартирный трехэтажный дом начали строить в 2021 году, сюда переезжают жители трех аварийных домов по улицам Гагарина, 7, Коммунальная, 4 и  Комсомольская, 24.

Как отметил на странице ЦУР в соцсетях Егор Родин, «как только в 2023 году сдадут последние дома в Мишкинском и Янаульском районах, минстрой приступит к разработке и реализации новой программы по расселению из аварийного жилья – в эту категорию попадают около 600 зданий в 40 муниципалитетах республики».

Между тем, по почти завершённой республиканской программе за за четыре года расселили более 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в новые квартиры переехали 7 тысяч человек - в полтора раза больше, чем планировалось.

 

Фото предоставлено пресс-лужбой минстроя РБ.

В Башкирии досрочно завершат первую программу переселения граждан из аварийного жилья
В Башкирии досрочно завершат первую программу переселения граждан из аварийного жилья
В Башкирии досрочно завершат первую программу переселения граждан из аварийного жилья
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:министерство строительства и архитектуры рбегор родинпрограмма переселения из аварийного жильяновая программа
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика