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ЖКХ
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В Башкирии обеспечили качественной питьевой водой по нацпроекту более 330 тысяч жителей

В республике за прошлый год в рамках региональной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» сдали в эксплуатацию четыре объекта водоснабжения. За четыре последних года Башкирия увеличила долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 88,9 процента, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.  

В Башкирии обеспечили качественной питьевой водой по нацпроекту более 330 тысяч жителей
В Башкирии обеспечили качественной питьевой водой по нацпроекту более 330 тысяч жителей

С момента старта программы «Чистая вода» удалось построить восемь объектов, четыре из них в 2022 году – в Стерлитамаке, Чекмагушевском, Уфимском и Краснокамском районах. В селе Чекмагуш уложили водопровод и трубопроводы канализации, провели гидроизоляцию машинного зала, отремонтировали кровлю насосной станции второго подъёма. В целом по проекту качественной питьевой водой будут обеспечены более 13 тысяч жителей района.

- Благодаря проекту «Чистая вода» все больше жителей Башкирии обеспечиваются качественной питьевой водой из крана. Сегодняшний день процент такого населения подобрался к 89 процентам, в городах – к 97. Чтобы она выросла еще сильнее, на все мероприятия в рамках программы в регионе из федерального бюджета предусмотрено финансирование более 4,2 млрд рублей, – отметила руководитель Проектной дирекции минстроя России Дина Сафиуллина.

В Стерлитамаке по нацпроекту запустили новую водоочистную станцию мембранного типа: в сутки для нужд жителей города очищается 60 тысяч кубометров воды. А в Краснокамском районе построили магистральный водопровод IV очереди для водоснабжения деревни Старый Каинлык и новых домов села Новый Каинлык. В итоге жители села и деревни получат качественную питьевую воду, соответствующую самым взыскательным  нормативам.

В Уфимском районе в прошлом году завершился масштабный проект по строительству водозабора и сетей водоснабжения сел Кумлекуль,  Якшиваново, Горново, Красный Яр и деревень Карюгино и Опытное хозяйство. На 46 километров сетей водоснабжения пришлось семь водозаборных скважин, два резервуара, насосная станция 2-го подъема и станция водоподготовки и очистки. По производительности новый водозабор позволяет бесперебойно поставлять качественную питьевую воду более чем на 10 тысяч жителей ежедневно.

Нацпроект «Жилье и городская среда»  в его водном измерении продолжается в Башкирии. В 2023 году строятся 10 объектов водоснабжения на территории 10 муниципалитетов республики. К началу 2025 года, рассчитывают в министерстве ЖКХ, доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, вырастет до 91,8 процента.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:нацпроекткачественная питьевая водамагистральные водопроводыводозаборынасосные станциимуниципалитетыминжкхфп чистая вода
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