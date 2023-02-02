В ЦУР Башкирии рассказали о возможностях системы ГИС ЖКХ

Чтобы войти на портал, понадобится подтвержденная учетная запись Госуслуг. Чтобы воспользоваться возможностями системы, необходимо указать лицевые счета. Через систему жители могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней.
Что можно сделать в системе ГИС ЖКХ:
– оплатить коммунальные услуги (не только свои);
– передать показания приборов учета;
– сделать поверку приборов учета;
– направить обращение или жалобу;
– провести онлайн-собрание.