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ЖКХ
Вчера, 16:36

В ЦУР Башкирии рассказали о возможностях системы ГИС ЖКХ

С помощью федерального портала государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) можно быстро и удобно рассчитаться за коммунальные услуги. О его работе рассказала в прямом эфире из ЦУР на канале БСТ представитель министерства ЖКХ республики Кристина Дикова.

В ЦУР Башкирии рассказали о возможностях системы ГИС ЖКХ
В ЦУР Башкирии рассказали о возможностях системы ГИС ЖКХ

Чтобы войти на портал, понадобится подтвержденная учетная запись Госуслуг. Чтобы воспользоваться возможностями системы, необходимо указать лицевые счета. Через систему жители могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней.

Что можно сделать в системе ГИС ЖКХ:

– оплатить коммунальные услуги (не только свои);

– передать показания приборов учета;

– сделать поверку приборов учета;

– направить обращение или жалобу;

– провести онлайн-собрание.

Автор:Жанна МИРОНОВА
Теги:#цурбашкортостан
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