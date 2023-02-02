В ЦУР Башкирии рассказали о возможностях системы ГИС ЖКХ

Чтобы войти на портал, понадобится подтвержденная учетная запись Госуслуг. Чтобы воспользоваться возможностями системы, необходимо указать лицевые счета. Через систему жители могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней.

Что можно сделать в системе ГИС ЖКХ:

– оплатить коммунальные услуги (не только свои);

– передать показания приборов учета;

– сделать поверку приборов учета;

– направить обращение или жалобу;

– провести онлайн-собрание.